La de Tita Cervera (79) era una de las opiniones más esperadas al respecto de la nueva maternidad de Ana Obregón (68) por gestación subrogada en Miami, en Estados Unidos. Pues cabe recordar que más allá de que ambas han proclamado su amistad en varias ocasiones, la baronesa Thyssen-Bornemisza, recurrió también a esta práctica en 2006, cuando anunció que había sido madre de gemelas: Carmen y Sabina, que actualmente tienen 17 años. En su caso, se conoce que fue necesario el trámite de la adopción al ser concebidas por una gestante mediante una doble donación de óvulo y esperma, es decir, no había carga biológica de Carmen. «Adoptar a mis hijas fue una decisión que tomé con mi hijo Borja», expresó.

Sea como fuere, lo cierto es que aprovechando el día de la inauguración de su hotel en S’Agaró, la Costa Brava, en la tarde de este viernes, y preguntaba expresamente por ello, Tita Cervera desveló que le ha dado la enhorabuena a la interprete de Ana y los 7 y que está feliz por ella. Sin embargo, parece eso sí, que ha preferido desmarcarse de su amiga en todo lo que tiene que ver con el proceso que ha llevado a para traer al mundo a la bebé. «Yo no aconsejé nada. Somos amigos pero yo no he aconsejado nada a nadie. Naturalmente le ha mandado un mensaje, pero nada más. Le doy muchas felicidades y que sea muy feliz», expresó, tajante.

De esta forma, Carmen Cervera ha negado todas las informaciones que apuntaban a que habría sido ella la que hubiera guiado a la presentadora en el proceso de la gestación subrogada. «Ya hablaremos largo y tendido», agregó.

Carmen Cervera acudió a la inauguración de The Pink Elephant -así se llama el exclusivo alojamiento-, en compañía de una de las mellizas, Carmen, cuya imagen ha sorprendido a los medios de comunicación por el gran cambio físico que ha experimentado desde su última aparición pública. «He llegado ahora porque las niñas han llegado de Andorra, que acaban el colegio al mediodía y las he esperado para venir con ellas», expresó la coleccionista.

Así es The Pink Elephant

Se trata de un hotel boutique ubicado en su Cataluña natal que aspira a convertirse en referencia en la Costa Brava para aquellos amantes del lujo, el exquisito diseño y la privacidad, al más puro estilo Europa de los años 80; y que la baronesa adquirió hace años como inversión, con una clara intención de rehabilitarlo. De hecho, si no hubiera sido por la pandemia del coronavirus hubiera abierto sus puertas mucho antes, pero el Estado de alarma provocó que se tuvieran que paralizar las obras y toda su remodelación.

En este sentido, se conoce que Tita ha supervisado hasta el último detalle del establecimiento, que cuenta con catorce habitaciones cuya decoración ha sido prácticamente dirigida por ella y con acceso directo a la playa. «Es algo que tenía hace muchísimos años y no sabía muy bien qué hacer con ello y unos amigos me dijeron que por qué no un hotel divertido», ha contado.