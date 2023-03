La maternidad de Ana Obregón por gestación subrogada ha puesto en el punto de mira, inevitablemente, a Alessandro Lequio. La actriz viajó sola, en completo silencio y sin levantar sospechas hasta Miami para dar la bienvenida a la pequeña, que nació el pasado 20 de marzo. Sin embargo, tan solo confió en tres personas para contarle su decisión, una de ellas su ex marido. El colaborador de Telecinco era conocedor de cada paso de esta maternidad, o eso creía él.

Según ha contado en El programa de Ana Rosa, hay detalles de los que no tenía constancia. Además, ha señalado a los amigos de la actriz, Ra y Susana Uribarri como los topos que habrían filtrado la información a la prensa. Pero, ¿qué opina Alessandro Lequio de todo este asunto que ha caído como una bomba en la crónica social? Lo cierto es que su actitud ha desconcertado hasta tal punto de no saber si está a favor o en contra de este paso adelante de Ana Obregón, pues ha dejado claro en todo momento que no se va a pronunciar «ni ahora ni nunca» sobre ello. Sin embargo, hubo un día en el que sí lo hizo.

Corría 2017 cuando llegaba a los medios de comunicación la noticia de que Cristiano Ronaldo había recurrido a la gestación subrogada para ser padre de Eva y Mateo. Un movimiento que fue de lo más polémico y que reabrió el debate social sobre esta técnica de reproducción asistida. Debate en el que, en esta ocasión, Lequio sí tenía una opinión. «Entiendo perfectamente al hombre que hace imposible por tener un hijo», dijo entonces. Pero su discurso se tornó, dejando claro que no estaba del todo de acuerdo con los vientres de alquiler: «Lo que no entiendo es a la madre que vende a un hijo». Con firmeza, el italiano pedía a sus compañeros de plató que se dejaran de «hipocresía», porque para él lo único que hacía la mujer gestante era «vender un hijo», opinasen lo que opinase.

Joaquín Prat le explicaba que, aunque en nuestro país no estaba legalizada la gestación subrogada, quienes la defendían lo hacían desde un punto altruista en el que no existiese un intercambio comercial. Pero ni con esas Alessandro Lequio cambiaba de opinión, alegando que solo encontraba en este método un deseo de la gestante «por obtener un beneficio económico». Era entonces cuando se declaraba públicamente en contra: «Toda la vida hablando del vínculo materno-filial y ahora lo tiramos por el barro».

Unas declaraciones muy firmes que han salido a la luz ahora que el colaborador se ha visto salpicado por la última decisión de Obregón. No obstante, ha querido mantener su vida privada en un segundo plano y optar por el silencio como estrategia. «De la gestación subrogada hemos opinado en diversas ocasiones, yo he hablado de ello, pero para mí hoy no es el día para hacerlo porque se entendería en único sentido», decía en El programa de Ana Rosa. ¿Seguirá pensando lo mismo de la gestación subrogada y, por tanto, estará en contra de la decisión de Ana Obregón? Sea como fuere, lo cierto es que no tiene pensando pronunciarse, pues para él lo único que importa es que la actriz haya encontrado de nuevo las ganas de vivir, tal y como ella misma ha sentenciado.