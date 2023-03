Ana Obregón está viviendo uno de los mejores momentos de su vida. Casi tres años después de la muerte de su hijo, Aless Lequio, la actriz se ha convertido en madre de nuevo, de una niña que ha nacido en Miami por gestación subrogada. Una feliz noticia para la presentadora que, en los últimos años se ha tenido que enfrentar a la pérdida de su hijo a consecuencia de un cáncer, pero también a la de sus dos padres, con apenas un año de diferencia.

Ha sido gracias a la publicación de un reportaje en las páginas de la revista ¡Hola! como se ha conocido la noticia de la nueva maternidad de Ana Obregón. Una maternidad tardía -la bióloga acaba de cumplir 68 años- que ha generado múltiples debates en España, no solo por el tema de la gestación subrogada, sino también por la edad de la propia Ana. Alejada todavía de nuestro país, la presentadora está viviendo con mucha ilusión estos primeros días de vida de su hija. Por ahora no se tiene constancia de cuándo regresará a España, pero sí que se ha pronunciado a través de las redes sociales, donde ha compartido la portada de la revista ¡Hola!, en la que se ve una fotografía de ella en una silla especial para madres a la salida del hospital con su hija en brazos: «Nos pillaron. Llegó una luz llena de amor a mi oscuridad. He vuelto a vivir. Ya nunca más estaré sola», ha escrito Ana Obregón. Un post que, como era de esperar, ha generado multitud de reacciones.

La nueva maternidad de Ana Obregón ha sido la noticia más inesperada del momento y a pesar de que ha sido toda una sorpresa para propios y extraños, lo cierto es que la presentadora ha seguido una estrategia muy calculada para que no se filtraran sus planes. Según se ha podido saber, tan solo tres personas del entorno de la presentadora eran conocedoras de sus planes, sus dos hermanas, Amalia y Celia, y su ex pareja, Alessandro Lequio que, aunque ha preferido guardar silencio sobre este tema, sí que ha confirmado que era consciente de todo desde el principio. Es más, ha trascendido que tres semanas después de la muerte de su hijo Aless, el entorno de Ana Obregón ya empezó a informarse de los procesos para poder acceder a este tipo de gestación. Un detalle que evidencia que, desde el primer momento, Ana Obregón ha tenido mucha precaución para que no trascendiera su intención.

Kiko Hernández confirmó en unas declaraciones en Sálvame que Alessandro Lequio se puso en contacto con él para informarse sobre los procedimientos: «Yo no soy amigo de Lequio y Ana Obregón, pero me pareció un tema muy íntimo. Alessandro se puso en contacto conmigo y me preguntó todo tipo de informaciones. Hablo de tres o cuatro semanas después de fallecer Aless. A las tres o cuatro semanas no te puedes plantear siquiera iniciar ese proceso», comentó el colaborador.

Más allá de esto, lo cierto es que refuerza la teoría de la cuidada estrategia por parte de Ana Obregón el hecho de que solo tres personas de su entorno estuvieran al tanto de sus planes desde el principio. Ni siquiera sus amigos más íntimos, como es el caso de Ra o de Susana Uribarri, eran conscientes de que la presentadora se encontraba inmersa en este proceso. Ellos mismos han confirmado que conocieron la noticia a posteriori.

De hecho, en los últimos meses, los pasos que ha dado la presentadora no hacían sospechar de sus planes. Con el recuerdo de su hijo Aless Lequio siempre presente, Ana ha estado volcada en diferentes proyectos, como la fundación en su nombre, su vuelta a la televisión o su libro, nada que hiciera pensar que ya estaba inmersa en este importante proyecto vital. Además, hay que añadir que Ana Obregón ha jugado al despiste hasta el último momento. Cuando viajó a Miami lo hizo sola, apenas unos días antes del nacimiento de la pequeña y no solo no compartió detalles de dónde se encontraba, sino que, además, optó por postear imágenes de otros lugares, en concreto, de Punta Cana, para así desviar la atención de dónde se encontraba realmente.

Ella ha elegido vivir este proceso en soledad, con la única complicidad de contadas personas de su círculo, pero fundamentalmente sola. Ahora, en unas semanas toca volver a casa, en la mejor de las compañías que podría esperar. Ella misma lo ha dejado claro en sus primeras palabras.