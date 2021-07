Un viaje muy emotivo en compañía de una de sus mejores amigas. Ana Obregón tenía pendiente una visita a Roma, pero no ha sido hasta ahora cuando ha podido embarcarse en este periplo. La actriz se ha trasladado hasta la ciudad eterna en compañía de Susana Uribarri, que se ha convertido en uno de sus mejores apoyos en estos momentos.

Tal como ella misma ha compartido en su cuenta de Instagram, la empresaria había acordado con su hijo Aless visitar la capital italiana en cuanto se curara. Un viaje que, desgraciadamente, madre e hijo no pudieron llevar a cabo. Cuando acaba de cumplirse poco más de un año de la muerte de Aless, Ana por fin ha reunido las fuerzas para hacerlo.

Ha sido gracias al apoyo de Susana Uribarri, tal como ella misma ha revelado en su perfil junto a una fotografía en la que se las ve a ambas posando frente a uno de los lugares más emblemáticos de la Ciudad Eterna: la Fontana di Trevi: “ella ha conseguido sacarme de casa después de 15 meses de mi retiro en los que he vivido mi duelo entre cuatro paredes sin querer (ni poder ) ver el mundo sin mi hijo. Me ha cogido de la mano y me ha traído a Roma, un viaje que teníamos pendiente para cuando Aless se curara. Y aunque mi corazón sigue de luto, quiero volver a caminar por las calles, salir a comer y cenar , respirar ese aire de la Ciudad Eterna que tantos recuerdos me trae de los años en que trabajé aquí en series y películas . Ella es mi amiga desde que éramos casi unas niñas. Es mi amiga del alma. Sé que Aless te estará agradeciendo desde el cielo estos días en Roma con su mamá. Gracias @susanauribarri. Te quiero amiga”, ha escrito la actriz. Unas palabras que han generado numerosos mensajes de apoyo y cariño hacia Ana. No ha sido lo único que la empresaria ha compartido. Ana ha aprovechado para publicar a través de los stories de su perfil una serie de instantáneas de su visita a la ciudad.

Los últimos meses han sido muy difíciles para la presentadora. Además de la devastadora pérdida de su hijo, la actriz se ha enfrentado a la muerte de su madre. Hace no mucho concedía una sincera entrevista a la revista ¡Hola! en la que hablaba desde su casa de Mallorca sobre el proyecto de la Fundación Aless Lequio y el libro que va a publicar en los próximos meses. Un texto que inició su hijo cuando enfermó, pero que quedó inacabado y que ella va a terminar.