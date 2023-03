El significativo mensaje de Ana Obregón a Belén Esteban en su mejor momento

Ana Obregón se ha convertido en la protagonista indiscutible del día, y no es para menos. Ha sido durante esta misma mañana cuando se ha dado a conocer que la presentadora se había convertido en madre de una niña por medio de una gestación subrogada llevada a cabo en Miami a sus 68 años. Una buena nueva que llega a la vida de la protagonista de Ana y los 7 en un momento clave, sobre todo teniendo en cuenta que están a punto de cumplirse tres años del fallecimiento de su hijo Álex Lequio a consecuencia del cáncer que padecía.

Como no podía ser de otra manera, la decisión de la madrileña ha contado tanto con partidarios como con detractores. Sin embargo, ella no ha tenido reparo en hacer uso de sus redes sociales para pregonar a los cuatro vientos la felicidad que siente al haber dado ese importante paso al frente en su vida, el cual marca un antes y un después y por el que ella misma considera que «nunca volverá a estar sola». Es por ello que han sido muchos los rostros conocidos que han comentado su publicación para darla la enhorabuena, mientras que otros han preferido felicitarla a través de un mensaje telefónico.

Este último caso ha sido el de Belén Esteban. Como no podía ser de otra manera, y haciendo gala de la gran amistad que las une, la también conocida como «princesa del pueblo» ha querido felicitar a la que fuera pareja de Alessandro Lequio por haber ampliado su familia pese a su avanzada edad. Un movimiento que ha llenado de ilusión a Ana, que no ha dudado en responder a la ex mujer de Jesulín de Ubrique con unas palabras de lo más sentidas: «Gracias Belén. Llegó la luz a mi oscuridad. Ya nunca más estaré sola. Es una bendición. Un beso enorme y ojalá la conozcas algún día. Soy sumamente feliz», escribía Obregón a la colaboradora, dejando entrever que se trata de uno de los momentos más alegres de su vida pese a haber sufrido la tormenta que ha supuesto en su día a día la pérdida de su hijo y de sus dos progenitores en apenas dos años.

Este mensaje coincide a la perfección con las palabras que unos minutos antes escribía la maestra de ceremonias en sus redes sociales, haciéndose eco de la portada de ¡Hola! en la que aparece junto a su pequeña: «Nos pillaron! Llegó una luz llena de amor a mi oscuridad. Ya nunca volveré a estar sola. HE VUELTO A VIVIR. #bienvenidaalmundo #muerodeamor», reflejaba la propia Ana, demostrando que se trata de una decisión que ha meditado durante un largo periodo de tiempo hasta que por fin ha decidido poner el broche de oro a su vida cotidiana con la llegada de una pequeña que la mantendrá alejada del vacío que ha vivido por tanto sufrimiento.