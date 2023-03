El monumental enfado de Belén Esteban que podría haber tenido consecuencias irreparables

Las nuevas normas de Mediaset no parecen estar siendo fáciles para algunos de los rostros más destacados de Telecinco. Son muchos los periodistas y colaboradores que en alguna que otra ocasión frente a las cámaras han metido la pata a la hora de hablar de los personajes «vetados» por su empresa de comunicación. Este ha sido el caso de Belén Esteban, que durante esta misma tarde se ha mostrado visiblemente enfadada mientras sus compañeros intentaban que entrara en razón y no pronunciara uno de los nombres «prohibidos» para todos ellos.

Cuando en plató se estaba tratando el tema de la paternidad de Pinocho y la negativa en torno al asunto de Anabel Pantoja, la también conocida como «princesa del pueblo» no ha tenido reparo en tomar la palabra para hablar largo y tendido, sin percatarse de que estaba mencionando a Kiko Rivera. Algo que ha intentado frenar Jorge Javier Vázquez sin mucho éxito, provocando el enfado inmediato de la ex de Jesulín de Ubrique: «Jorge o me dejas acabar o me callo (…) Nada, que me voy a tomar por culo. Ya me estáis tocando las narices», sentenciaba, visiblemente molesta y sin querer escuchar las alertas del resto de colaboradores, que la avisaban de que podía continuar dando su opinión sin que en esta mencionada el nombre del hijo de Isabel Pantoja.

Ante el desentendimiento de Belén, su amigo y compañero Jorge Javier aprovechaba un momento de tranquilidad para hablar con ella en tono bajo sobre las advertencias de la cúpula sobre este tema, pidiéndola encarecidamente que tampoco abandonara el programa por el bien de su continuidad en este. Algo que finalmente ha dado sus frutos, haciendo que Esteban volviera al plató del espacio de las tardes de Telecinco para retomar sus quehaceres laborales con total normalidad, permaneciendo firme en sus convicciones a la hora de defender la postura de Anabel, renegando así de que la paternidad del conocido como Pinocho recaiga en Bernardo Pantoja.

Y es que, Belén considera al último invitado de Viernes Deluxe un tanto interesado a la hora de hablar sobre su supuesto padre ahora que este ha muerto, sin haber querido saber nada de él previamente: «Cuando a Bernardo le pusieron el ascensor, lo pagó mi gorda; cuando hubo que ponerle cuatro mujeres para que lo cuidaran, lo pagó mi gorda… Pinocho ha aparecido cuando ha fallecido el padre», comentaba la colaboradora, haciendo referencia a todas las ocasiones en las que la ex de Omar Sánchez se ha volcado en ayudar a su progenitor, mientras que el que ahora dice ser su hermano ha permanecido en un hermético segundo plano hasta que ha tenido la oportunidad de saltar a la primera línea para demostrar una verdad que Belén Esteban no parece creer del todo: «Yo, si es mi padre, el día del velatorio estoy allí, cosa que él no ha hecho», sentenciaba.