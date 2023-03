Era un secreto a voces que, finalmente, ha confirmado la propia Anabel Pantoja. Su historia de amor con Yulen Pereira, que comenzó durante su paso por el concurso de Supervivientes, ha llegado a su fin. Durante estos días, la sobrina de Isabel Pantoja, que acaba de aterrizar después de acompañar a su tía en la gira por Estados Unidos, ha estado callada, en un segundo plano evitando hablar de su actual situación sentimental.

Pepe del Real ha indicado en El programa de Ana Rosa que Anabel ha hablado “con este programa y confirma la ruptura”. Al margen de la confirmación, la prima de Kiko Rivera ha ido compartiendo contenido en su perfil de Instagram. Si bien hace unas horas compartía una canción de amor de Whiney Houston, poco después publicaba, también en stories una fotografía luciendo un bikini de lo más natural poniendo sus medidas: 102, 95, 120.

Esto podría significar un dardo directo a la presunta mujer con la que Yulen le ha sido infiel. Se trataría de la modelo Melania Puntas. Tal y como ha dado a conocer Semana, la decisión de Yulen de dejar a Anabel se habría retrasado por una razón: no perjudicar el fichaje de su madre Arelys en Supervivientes.

Al margen de la situación que está atravesando Anabel Pantoja entra en escena su ex, Omar Sánchez. En medio de esta vorágine de reacciones por lo ocurrido, el empresario a compartido una publicación en su perfil de Instagram que no ha estado exenta de polémica. Recordar que, el ex concursante de Supervivientes inició hace unos meses un romance con Marina Ruiz tras su paso en Pesadilla en el paraíso.

Omar ha compartido un vídeo en el que aparece con la televisiva de lo más acaramelados. Pero lejos de quedarse ahí ha escrito unas palabras, confirmando así lo enamorado que está. Todos los días. Te amo», ha escrito.

Como era de esperar este movimiento por parte de Omar Sánchez ha generado un gran revuelo y hasta un debate en el universo 2.0. Algunos internautas apuntan a que está fuera de lugar que publique ese tipo de contenido y lo catalogan de «innecesario», ya que coincide justo cuando Anabel Pantoja ha terminado su relación con Yulen Pereira.