Fue el pasado 28 de enero, a punto de poner rumbo a Estado Unidos para ejercer como asistenta de Isabel Pantoja (66) en su gira americana, cuando Anabel Pantoja (36) hacía saltar todas las alarmas eliminando de sus redes sociales cualquier rastro de Yulen Pereira (27), y avivando así los rumores de ruptura con el esgrimista tras días de especulaciones. No obstante aquello resultó en un insignificante (o no) arrebato de la influencer.

Lo que no parece serlo tanto es la decisión que la pareja habría tomado en las últimas horas acerca de su relación. Según Amor Romeira (34), amiga íntima de la colaboradora y tertuliana del programa Fiesta, la sobrina de la tonadillera habría puesto punto final a su romance con el ex Superviviente. ¿El motivo? Una supuesta infidelidad de Yulen mientras ella estaba en América. «Yulen le ha sido infiel a Anabel. Ella se entera de la infidelidad cuando yo se lo cuento. Cuando la llamo para darle la información que me había llegado ella rompe a llorar», ha manifestado Amor.

«Anabel no sabía nada, cuando yo la llamé fue cuando ella descubrió el percal, Anabel volvió de América con la ilusión de encontrarse con su novio, y su novio va y la deja. Ella tenía planeado un viaje para irse juntos cuando volviera (…) se entera nada más llegar. Yulen llevaba todo el mes de febrero planeando cómo dejarla cuando volviera», ha añadido.

La información de la canaria ha sido contrastada por el resto de sus compañeros en plató que, además, han asegurado que Arelys, madre de Yulen, era conocedora de la decisión de su hijo antes de poner rumbo a Honduras. Lo que explicaría el desplante de la actual concursante de Supervivientes a su nuera al ser preguntada por ella durante su vídeo de presentación. «¿Por qué me tiene que dar a mí un consejo Anabel? ¿Esta tónica de Anabel la voy a tener que aguantar todo el concurso?, dijo.

Melania Puntas, la tercera en discordia

Iván González (30) y Alejandra Rubio (22), también colaboradores habituales del programa que conduce Emma García (49), han ido más allá y desvelado la identidad de la mujer con la que Yulen habría sido infiel a Anabel: Melania Puntas, una conocida influencer y modelo cordobesa que fue Miss Élite 2023, una competencia internacional de concursos de belleza que se lleva a cabo en Somabay, en el Mar Rojo (Egipto).

«Por mucho que Melania Puntas lo niegue, yo siempre digo que cuando el río suena, agua lleva. Se besaron a vista de todos en un conocido restaurante de Madrid», han explicado. «Es amiga íntima de Marta [López Álamo] (26), la actual pareja de Kiko Matamoros (66)», añaden.

Yulen Pereira y Anabel Pantoja se conocieron durante la participación de los dos en la pasada edición de Supervivientes. Por entonces, Anabel acababa de separarse de Omar Sánchez (32), tras tres años de amor y tan solo cuatro meses después de celebrar su boda.