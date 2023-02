La cuenta atrás ha comenzado. Supervivientes se prepara para una de sus ediciones más extremas hasta la fecha, al menos así lo han comunicado desde la cadena. Esta entrega seguirá contando con Jorge Javier Vázquez como el maestro de ceremonias en el plató de Fuencarral y como copresentadores con Carlos Sobera e Iion Aramendi, que serán los encargados del resto de las galas. Este año, será Laura Madrueño quien cogerá el testigo a Lara Álvarez para encabezar las conexiones desde Honduras. Rol que afronta con ilusión y sin miedo a las comparaciones.

De hecho, en una entrevista en VerTele, confesó que «creo que somos personas muy distintas. Las comparaciones son inevitables porque esto es televisión y cada presentador es un mundo. La gente opinará, pero creo que somos personas súper diferentes y no me lo planteo para nada. Estoy súper feliz».

En los últimos días, se han ido confirmando los que serán los primeros participantes. Gema Aldón, hija de Ana María Aldón fue quien abrió la veda de la lista de famosos que pondrán a prueba su supervivencia en los ya conocidos Cayos Cochinos. A la lista se suman, Adara Molinero, que ha hablado de sus primeras sensaciones en Mitele Plus. La influencer ha reconocido que este es su año y que es el momento perfecto para poder vivir esta experiencia, pero también ha añadido que se lo está tomando con tranquilidad.

Patricia Donoso, que también es una de las participantes oficiales, ha aceptado la propuesta porque le encanta la televisión. «A mí la tele me gusta mucho”, ha comentado, muy emocionada. Hace unas horas se confirmaba que el influencer y exconcursante de Pekin Express, Jonan Wiergo, se adentrará en la aventura. Ha reconocido que le gusta ponerse al límite. «Me encantan las situaciones en las que estás fuera de tu zona de confort», ha apuntado. Arelys, suegra de Anabel Pantoja y madre de Yulen Pereira, ha aclarado que no le importa la convivencia y, además, ha sacado a la luz el consejo que le ha dado su hijo: «Mi hijo me ha dicho que me prepare la prueba de la apnea y haga buenas alianzas».

Por ahora, completan la lista: Ginés Corregüela, Jaime Nava, Sergio Garrido, Raquel Mosquera, a falta de que salgan a la luz los últimos nombres para cerrar así el casting de este 2023. De esta manera, los nuevos participantes se enfrentarán a nuevos retos y juegos para poder liderar cada semana y obtener los mayores beneficios posibles.

Cada vez queda menos para ver saltar a los participantes del famoso helicóptero. Escena con la que se da, cada año, por inaugurada la edición de manera oficial.