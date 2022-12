Lara Álvarez causa baja en ‘Supervivientes 2023’ y ya tiene sustituta

El año está acabando con múltiples bailes de sillas en las cadenas nacionales. Después de conocerse que TVE ha prescindido de Anne Igartiburu para presentar las Campanadas, ahora ha salido a la luz que Lara Álvarez ya no estará más al frente de Supervivientes tras ocho años viviendo la aventura isleña. Así lo ha anunciado Mediaset, que ya se encuentra preparando motores para una nueva edición en Honduras.

La presentadora no ha tenido tiempo de despedirse pues, tras regresar de Supervivientes se aventuró en Pesadilla en el Paraíso, siendo ahora cuando ha hecho un stop en su trayectoria profesional para “disfrutar de un período de descanso” y “afrontar nuevos proyectos futuros dentro del grupo”, tal y como han informado desde la cadena de Fuencarral. Pero, aunque la noticia ha pillado por sorpresa a la gran mayoría de espectadores, lo cierto es que ya hubo un detalle que presagió este final.

Fue en la semifinal del talent granjero cuando la periodista se mostró de lo más emocionada por cerrar un nuevo capítulo. “Es una noche maravillosa. Ha sido una experiencia increíble. Empezamos en verano y cerramos prácticamente con las Campanadas”, comenzó diciendo. Pero para Carlos Sobera no eran buenas noches, porque él ya sabía que se iba a despedir de su compañera por tiempo indefinido. “Déjame que te diga una cosita. Como dicen los ingleses de Liverpool: ‘you never walk alone’. Recuérdalo siempre, jamás andarás sola. Todo el equipo de Telecinco te quiere un montón”, sentenció sin poder contener la emoción. Un detalle que por aquel entonces no tuvo más importancia que la del momento y que hoy ha cobrado todo el sentido.

Además, antes de comenzar la pasada edición de Supervivientes, mucho se especuló con que Lara había rechazado formar parte otro año más, puesto que tenía en mente otros proyectos y necesitaba cerrar esa etapa de su vida que tan feliz le había hecho. Aunque finalmente sí condujo el espacio televisivo, ahora se ha podido confirmar que la retirada ya estaba entre sus planes.

Sin embargo, la presentadora ya tiene sustituta que se ponga al frente del reality de supervivencia. Se trata de Laura Madrueño, uno de los rostros habituales de la cadena que actualmente forma parte del equipo de Informativos Telecinco, conduciendo el espacio El Tiempo. Licenciada en Comunicación Audiovisual, la nueva presentadora de Supervivientes también ha participado en El programa de Ana Rosa o Sálvame en calidad de colaboradora, además de realizar reportajes sobre deporte, vida sano o viajes para otros medios de comunicación.

Su pasión por el mundo marino le ha llevado a cofundar la productora We Are Water Films, donde también trabaja realizando documentales submarinos, por lo que su papel en Supervivientes no le podía venir mejor. Será a partir del próximo mes de febrero cuando afronte este nuevo reto, una aventura que durará tres meses y la que, seguro, afrontará con su mejor sonrisa. De esta forma, Laura se suma al equipo de presentadores de esta nueva edición, junto a Carlos Sobera, Ion Aramendi y, como no podía ser de otra forma, Jorge Javier Vázquez.