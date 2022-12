La “retirada forzada” de Anne Igartiburu como figura destacada de las Campanadas de Televisión Española durante casi dos décadas ha caído como un jarro de agua fría en una audiencia que no esperaba para nada este cambio. Después del anuncio de Ana Obregón como pieza clave para dar la bienvenida al 2023 en la cadena pública desde la Puerta del Sol, muchas eran las personas que creyeron que lo haría en compañía de la vasca. Lo que nadie podía imaginar es que serían Los Morancos los elegidos por los directivos, dejando así fuera de su ecuación a una presentadora que había estado al pie del cañón durante nada más y nada menos que 17 años.

Sea como fuere, todo apunta a que la de Elorrio se ha tomado esta noticia con total naturalidad. Tanto es así, que ha pasado de dar las Campanadas vestida de un diseño rojo de Lorenzo Caprile, como de costumbre, a hacerlo en un ambiente mucho más privado y de la mano de LVMH. Este es un conglomerado multinacional que mezcla Moët Hennessy y Louis Vuitton, el cual no ha querido desaprovechar la oportunidad de organizar su festejo navideño particular, caracterizado por una despedida anticipada al 2022. Eso es lo que aparece reflejado en algunos perfiles públicos de Instagram que estuvieron presentes en la velada, entre los cuales Anne se ha llevado todo el protagonismo al ser la perfecta presentadora de las Campanadas del evento.

Ataviada con un vestido de escote bardot y terciopelo en color crudo, la maestra de ceremonias daba pistoletazo de salida a un acto para el que ha dejado atrás su característico color rojo, el cual la ha acompañado en prácticamente todas sus apariciones desde el centro de Madrid y que, sin duda, ha marcado un antes y un después en su trayectoria profesional. De una manera mucho más distendida y con copa de champán en mano y pelo suelto, la vizcaína procedía a coger el micrófono para pronunciar unas emotivas palabras hacia todos los allí presentes, mientras que su acompañante lucía una pajarita y una capa al más puro estilo de Ramón García, otro de los grandes profesionales que ha estado presente durante muchas temporadas dando la bienvenida a cada Año Nuevo para Televisión Española, habiéndose convertido, al igual que su paisana, en todo un icono de la cadena y del país.

De esta manera, Anne Igartiburu demuestra estar dispuesta a dar portazo a todo lo vivido anteriormente para iniciar una nueva etapa, sea o no de la mano de Televisión Española. Y es que, según apuntaba Bluper recientemente, a la cadena no le habría gustado en absoluto el acercamiento de uno de sus pesos pesados a Antena 3, habiendo participado en espacios como Mask Singer y Tu cara me suena, razón por la que habrían optado por contraatacar a su presentadora estrella con un movimiento que aún no se sabe si irá a mayores.