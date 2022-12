Máxima preocupación por Elena Huelva. La joven de 20 años ha conseguido hacerse un hueco en las redes sociales -y en el corazón de la gente- gracias al carácter positivo que ha demostrado tener en su lucha contra el cáncer. Un gran ejemplo de resiliencia que se ha ganado la confianza y el cariño de los rostros más conocidos de nuestro país.

Hace apenas unas horas, Elena reaparecía en su cuenta de Instagram con un mensaje que ha hecho saltar todas las alarmas. Desde la cama de un hospital de Madrid, la joven comunicaba que había sido ingresada de nuevo debido a una complicación en su respiración. Sin embargo, la preocupación llegaba al protagonizar un vídeo con un mensaje de lo más conmovedor: “Hola a todos. Ojalá no haber tenido que hacer este vídeo nunca, pero las cosas no están yendo bien. Me han encontrado una enfermedad en la tráquea, es muy peligroso, porque como sabéis es por donde respiramos y bueno, no hace falta que diga mucho más. Quiero dejar claro que yo ya he ganado, que mis ganas han ganado por todo el amor y las personas que tengo a mi lado”, ha comenzado diciendo, sin poder evitar romper en llanto.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ᴇʟᴇɴᴀ ʜᴜᴇʟᴠᴀ (@elenahuelva02)

Y es que, desde que fuera diagnosticada con un sarcoma de Ewing con tan solo 16 años, no ha dejado de contar su experiencia en el universo 2.0, teniendo la oportunidad de conocer a sus ídolos, que han estado a su lado en todo momento. Bajo el lema “mis ganas ganan”, Elena ha creado una gran familia con la que se ha sentido arropada y, sobre todo, una filosofía de vida. “Pase lo que pase, yo ya he ganado, y sé que mi vida no será en vano porque he luchado, he conseguido lo que quiero. Quiero que siempre recordéis la frase de ‘Mis ganas ganan’ para todo, que no hace falta ganar para saber que ya hemos ganado. Porque al final la vida se trata de vivir y de llevarte los recuerdos y las personas, y yo me llevo muchos, muchos recuerdos buenos con personas maravillosas y muchísimas cosas más. Quería agradeceros todo el amor que siempre me habéis dado, que nos vamos a seguir viendo, que os quiero. Y que mis ganas ganan, siempre”, ha finalizado un mensaje.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ᴇʟᴇɴᴀ ʜᴜᴇʟᴠᴀ (@elenahuelva02)

Un post que no ha tardado en llenarse de comentarios de los VIPs que han seguido su evolución y cada uno de sus pasos en su enfermedad. Uno de los más destacados ha sido el de Sara Carbonero, que además de haber vivido de cerca todo lo que ha padecido la joven, ha experimentado lo que es tener un tumor en primera persona, por lo que no ha dudado en mostrarle su apoyo: “Te quiero muchísimo Elena y te admiro. Siempre significa siempre. Eres un ángel”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ᴇʟᴇɴᴀ ʜᴜᴇʟᴠᴀ (@elenahuelva02)

Por su parte, Paula Echevarría ha querido hacer hincapié en el gran ejemplo que ha dado a todos sus seguidores: “Elena, te quiero mucho mi vida…Nos has enseñado a todos TANTAS cosas sin saberlo…Bonita mía”. Aitana, Isabel Jiménez, India Martínez o Toñi Moreno también han querido dejar su cariño a través de Instagram. “Eres un regalo. No he conocido jamás a nadie con esta actitud arrolladora. Tú has ganado desde el principio. Y todos los que te seguimos y te conocemos ganamos tu ejemplo, VUESTRO ejemplo. Eres una VALIENTE. Te queremos mucho”, ha escrito María Pombo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ana_Obregon Oficial (@ana_obregon_oficial)

Las celebs de nuestro país han dejado miles de te quieros y palabras bonitas, un movimiento al que también se ha sumado Ana Obregón que, desde que falleció su hijo por culpa del cáncer, no ha dudado en sumarse a la causa con todas sus fuerzas. “Mi LUCHADORA. Tus ganas han ganado esta puta mierda de enfermedad, porque no hay otra forma de describirla. Es una guerra brutal de cada segundo, pero es la única guerra donde no hay ni ganadores ni vencidos, solamente héroes y heroínas. Y tú eres mi heroína, porque como mi hijo, nos dais una lección de vida a todos los que os queremos. Estos últimos meses he tenido la inmensa suerte de conocerte. A ti y al ángel de tu hermana Emi, de estar a tu lado, y que sepas que no voy a soltarte NUNCA de la mano. CONTINUAMOS. Te quiero muchísimo. FUCK CÁNCER”.