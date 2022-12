El difícil mensaje de Elena Huelva que nadie quería escuchar

Elena Huelva ha hecho el vídeo en redes sociales que nadie quería escuchar ni ver, la influencer está perdiendo la batalla contra el cáncer. Con solo 20 años se enfrenta a una nueva hospitalización que la ha llevado a despedirse de los suyos. No es fácil encontrarse en la situación de esta joven, siendo apenas una niña que empezaba la adolescencia le detectaron un cáncer que superó inicialmente, pero en este momento ha vuelto. Elena no sale, ni se divierte como las demás chicas, su vida pasa entre la cama de un hospital y algunos días buenos en casa.

Elena Huelva manda el mensaje que nadie quería escuchar

La salud de la influencer Elena Huelva mantiene al país en vilo. La joven se hizo famosa batallando contra el cáncer. Sara Carbonero o Manuel Carrasco, además de la gran Ana Obregón, cuyo hijo murió de la misma enfermedad se han volcado en ella. Las noticias que llegan desde el hospital en esta recaída del cáncer de Elena Huelva no son nada buenas.

Elena tuvo que volver a usar la sonda para alimentarse hace unos meses y ahora parece que el cáncer le está afectando en una parte vital, la tráquea. Lo que ha decidido hacer la influencer es de valientes, se ha despedido de los suyos en un emotivo vídeo. Ella ya ha ganado, a sus 20 años lleva luchando desde que empezó la adolescencia.

Ahora Elena afronta un nuevo ingreso hospitalario que ha llevado a los médicos a tomar medidas. Quizás no sea el último, pero por lo que pueda pasar los próximos días, la influencer ha querido despedirse de todo el mundo. Un gesto valiente que dice mucho de esta mujer y cuya respuesta no se ha hecho esperar.

La despedida de Elena Huelva emociona a las redes sociales

Elena con gran entereza ha decidido decir adiós, ahora que está en plena facultades y puede hacerlo desde la cama del hospital en el que se encuentra. Las palabras de esta joven emocionan: “Hola a todos. Ojalá no haber tenido que hacer este vídeo nunca, pero las cosas no están yendo bien. Me han encontrado una enfermedad en la tráquea, es muy peligroso, porque como sabéis es por donde respiramos y bueno, no hace falta que diga mucho más. Quiero dejar claro que yo ya he ganado, que mis ganas han ganado por todo el amor y las personas que tengo a mi lado. Pase lo que pase yo ya he ganado, y sé que mi vida no será en vano porque he luchado, he conseguido lo que quiero. Quiero que siempre recordéis la frase de ‘Mis ganas ganan’ para todo, que no hace falta ganar para saber que ya hemos ganado. Porque al final la vida se trata de vivir y de llevarte los recuerdos y las personas, y yo me llevo muchos, muchos recuerdos buenos con personas maravillosas y muchísimas cosas más. Quería agradeceros todo el amor que siempre me habéis dado, que nos vamos a seguir viendo, que os quiero. Y que mis ganas ganan, siempre”.

Lo único que nos llevamos los recuerdos buenos y las personas maravillosas que nos encontramos en esta vida. Un gran ejemplo, Mis ganas ganan siempre será un ejemplo de lucha sin igual.