Alexia Putellas responde a las palabras de Chicharito: «No estoy de acuerdo…»

Alexia Putellas se ha pronunciado acerca de las polémicas palabras que hizo Javier Hernández ‘Chicharito’. Hace dos semanas, las redes sociales le tacharon de hacer un discurso machista y, pese a que terminó por pedir disculpas públicamente, la jugadora del FC Barcelona y de la selección española salió en defensa del feminismo.

«No estoy de acuerdo con esa frase. No sé muy bien de dónde sale, pero no estoy de acuerdo. Si eres hombre o mujer, eres libre y puedes elegir lo que te haga sentir cómodo y eres capaz de pelear por ello», reflexionó la delantera en México, donde está aprovechando sus vacaciones para promocionar la Fundación Eleven.

El discurso y las disculpas de Chicharito

Una respuesta que nace a raíz de que Chicharito sugiriese que las mujeres «no debían tener miedo a ser ellas mismas» y que «debían permitir que un hombre les liderase, ya que lo único que quiere es verlas felices». A dicho discurso añadió que en la actualidad «están erradicando su masculinidad y haciendo una sociedad más hipersensible» y que debían encarnar su energía femenina a cuidados, nutrición y limpiar, entre otras cosas, concluyendo en que «debían sostener el lugar de los hombres».

Días más tarde y con el huracán encima, el mexicano terminó por retractarse ante la presión mediática: «Lamento profundamente cualquier confusión o malestar que mis palabras recientes hayan causado; nunca fue mi intención limitar, herir ni dividir», escribió en su cuenta de Instagram. Y es que las polémicas palabras de Chicharito Hernández le costaron una multa no especificada por parte de la Comisión de Género de la Federación Mexicana de Fútbol, además de una multa interna de parte de Chivas, el club donde milita desde el año pasado.

«Aprovecharé esta oportunidad para entender, crecer y seguir trabajando para ser una mejor versión de mí mismo. Gracias por su comprensión, exigencia, amor y compañía en este camino», añadió.

Alexia Putellas valora la evolución del fútbol femenino

A pesar del fracaso de caer en la final de la Europa ante Inglaterra, Putellas valoró positivamente el campeonato como un paso hacia adelante para lograr mayor reconocimiento en el fútbol femenino. «El apoyo de grandes bancos y multinacionales a este deporte es algo que sabía que iba a llegar. Gracias a estas inversiones se mejora el fútbol femenino. Basta ver un partido de cuatro años antes y cómo ha mejorado el deporte. Era cuestión de tiempo», reflexionó Alexia.

También se atrevió a dar un consejo para los más jóvenes que quieren comenzar su carrera futbolística, argumentando que el camino es muy complicado para lograrlo: «Hay que partir de la base que ganar no es lo normal. He aprendido a valorar lo que es ganar cuando lo haces. En los momentos en los que más me he encontrado conmigo misma es en las derrotas, es donde más he podido crecer», sentenció.