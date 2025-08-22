Lamine Yamal ya no esconde su relación con Nicki Nicole y la menciona en redes: «¿Cuándo ganarás?»

Lamine Yamal ya no esconde su relación con Nicki Nicole en redes sociales. Hace unos días los vieron paseando juntos por Mónaco y ahora lo han hecho oficial a través de internet. El jugador del Barcelona subió una historia jugando a un videojuego y mencionó a la cantante: «¿Cuándo ganarás?».

Lamine Yamal y Nicki Nicole han confirmado que se llevan de lujos. Son muy amigos y no se esconden de cara a las cámaras. Algunos rumores afirman que podrían tener una relación amorosa, pero lo que es seguro es que su relación de amistad es un hecho.

«¿Cuándo ganarás?», le preguntó Lamine Yamal a la artista mencionándola en redes sociales y adjuntando una imagen del videojuego de Mario Kart. Todo apunta a que estaban jugando juntos a través del modo online que permite el propio juego. «La primera vez que pierdo», le contestó la cantante argentina en otra historia en redes.

La artista de 24 años y el jugador de 18 no esconden su amistad en redes sociales y ya es sabida por todos. Nicki Nicole ya fue invitada a la fiesta de cumpleaños de Lamine Yamal el pasado 13 de julio. Una fiesta muy polémica que desató las críticas contra el jugador azulgrana.

El padre de Lamine Yamal fue preguntado sobre esta relación y esta fue su respuesta: «Es que no sé ni quién es. No sé ni su imagen ni cómo es su cara. No te puedo decir si están saliendo o no porque no lo sé. Yo no quiero saber nada. Es respetable que tengan su vida, me da igual. Yo hablo con él, pero en nuestras tradiciones tenemos respeto hacia los hijos y hacia los padres. No me va a venir a decir: «Papá, tengo novia». Esas son cosas privadas suyas. No sé quién es ni la edad que tiene esta chica (…) Es que no sé quién es la Nicki Nicole».