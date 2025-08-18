El mensaje de Lamine Yamal en redes que desespera a sus rivales: «La fiesta del ’10’…»

El FC Barcelona comenzó su andadura en Liga con una victoria por 0-3 ante el RCD Mallorca. En un encuentro marcado por la polémica arbitral, los de Hansi Flick hicieron valer los goles de Raphinha, Ferrán Torres y Lamine Yamal para sumar sus primeros tres puntos en el campeonato doméstico. El tanto del nuevo ’10’ blaugrana, que estrenaba el dorsal en partido oficial, llegó en el descuento con el triunfo de su equipo ya asegurado.

Lamine Yamal mostró su calidad durante el choque desde los primeros minutos, firmando la asistencia del tanto con el que Raphinha abrió la lata. El jugador español desesperó a la defensa del Mallorca en lo futbolístico y por su actitud. Tras un encontronazo con Jan Salas, la grada de Son Moix comenzó a pitar a Yamal. En medio de los abucheos del público mallorquín, el jugador culé anotó el tercer tanto. Los abucheos fueron in crescendo durante la celebración del gol, en la que el atacante de 18 años hizo el gesto de colocar una corona sobre su cabeza. Un gesto que, con el partido ya resuelto, no gustó a la afición del Mallorca.

Tras el partido, Lamine Yamal posteó en su cuenta de Instagram una publicación en la que mostraba varias fotos de su celebración acompañadas por el mensaje «La fiesta del 10». El internacional español aparece junto a Gavi, su asistente en el tercer gol, y Jules Koundé en el festejo. La publicación, que acumula más de tres millones de ‘me gusta’ en dos días, tampoco habrá sentado bien a una afición bermellona indignada por la actuación arbitral y por la actitud de algunos jugadores blaugranas como Raphinha o el propio Lamine Yamal.

Y es que los extremos del Barça estuvieron involucrados en varias de las jugadas que marcaron el devenir del encuentro. Una entrada de Morlanes sobre Lamine supuso la segunda amarilla para el jugador del Mallorca. La primera cartulina la vio en las protestas bermellonas tras el segundo tanto rival. El ’10’ del Barcelona volvió a ser protagonista al encararse con Jan Salas. Varios jugadores de ambos equipos separaron al canterano del Mallorca y Lamine después de una serie empujones entre ellos. Raphinha, por su parte, realizó una dura entrada sobre Morey en la que pudo ver la roja directa. Los jugadores locales recriminaron al brasileño la acción.

El Levante, próximo rival del Barcelona de Lamine Yamal

El conjunto culé se verá las caras con el Levante en su próximo compromiso liguero. El Barça volverá a actuar como visitante, una condición que mantendrá en los primeros cuatro partidos en Liga por las obras del Camp Nou. El conjunto valenciano ha regresado a Primera División después de tres años en la segunda categoría del fútbol español. El Ciutat de Valencia acogerá el sábado a las 21:30 horas el partido correspondiente a la segunda jornada liguera, que será también el primer duelo de Lamine Yamal ante el conjunto granota.