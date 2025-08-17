El doble rasero de Munuera: mostró seis tarjetas al Mallorca en ocho faltas y sólo una en 17 al Barça

El escándalo arbitral perpetrado por José Luis Munuera Montero en la primera jornada de Liga durante el Mallorca-Barcelona del pasado sábado también dejó patente un doble rasero muy grave que perjudicó y desesperó al equipo balear. Mostró hasta seis tarjetas, dos de ellas rojas, al cuadro bermellón en solamente ocho faltas realizadas. En cambio, el cuadro azulgrana hizo 17 faltas y sólo vio una cartulina amarilla que también desató la polémica.

El doble rasero de Munuera Montero en Son Moix con las tarjetas enfadó mucho al Mallorca. Y lo desesperó por completo durante todo el partido. El árbitro andaluz mostró cuatro amarillas y dos cartulinas rojas al equipo bermellón. Todas ellas en la primera mitad. Y con solamente ocho faltas realizadas.

La primera se la llevó Mateu Morey por una falta a Raphinha en el minuto 9 de partido. En el 24 la vio Morlanes por protestar el polémico gol de Ferran Torres que sentenció el partido y que no debió subir al marcador porque Raíllo estaba conmocionado en el suelo en mitad de la jugada. Arrasate también vio una en el banquillo por protestar en la misma jugada. Luego llegó la segunda para Morlanes por una tímida falta a Lamine Yamal y su expulsión. En el 39 vio la roja directa Muriqi por una patada en la cara a Joan García con ayuda del VAR. Y en el 42 le tocó ver la amarilla a Pablo Torre por una falta a destiempo.

En cambio, el doble rasero de Munuera Montero se vio reflejado con su actitud en las faltas del Barcelona. El equipo culé realizó hasta 17 faltas y solamente vio una cartulina amarilla. Muchas de ellas merecieron la cartulina y no la vieron. Eso desesperó y enfadó mucho al equipo balear durante todo el encuentro.

La única amarilla del Barcelona la vio Raphinha en el descuento del primer tiempo con una entrada durísima a Morey a la altura de la rodilla con las dos piernas en el aire. Una entrada que también protestaron mucho los jugadores del Mallorca, ya que pidieron la tarjeta roja para el brasileño.

Lo comentaron Arrasate y Raíllo después del partido. Entrenador y capitán del Mallorca tampoco entendían el doble rasero del VAR a la hora de rearbitrar las jugadas. La acción donde Muriqi es expulsado pocos minutos antes es revisada para mostrarle la roja directa. Por ello no entendieron que la de Raphinha no se revisase. Todos en el Mallorca entendían que la entrada del brasileño era de expulsión.