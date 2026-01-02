Piden que nos preparemos en España por lo que está empezando a ocu en Dinamarca: el aviso de un experto economista

Dinamarca ha retrasado la edad de la jubilación hasta los 70 años y los economistas avisan que en España podría ocurrir lo mismo. Un experto en la materia ha mandado un mensaje de alerta a la población sobre lo que podría ocurrirles a los ciudadanos que quieran acceder a la jubilación con el 100% de la pensión íntegra. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el futuro de las pensiones en España.

El próximo año 2027 se corta el aumento progresivo de la edad de la jubilación impuesto en 2011 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. La Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, fija en 67 años la edad a la que se tendrán que jubilar los españoles que quieran acceder a la jubilación ordinaria con la pensión íntegra dentro de dos años y tengan menos de 38 años y seis meses cotizados durante su vida laboral.

Todo hace indicar que la edad de la jubilación se seguirá retrasando en los próximos años y este tema ha vuelto a estar en el foco de la noticia después de la insólita decisión de Dinamarca. Desde el norte de Europa han retrasado la edad de jubilación hasta los 70 años y, viendo los problemas de España para poder sostener la hucha de las pensiones, varios expertos se han pronunciado sobre los pasos que puede seguir nuestro país en el futuro.

Un experto avisa sobre la situación de España y Alemania

Santiago Niño Becerra ha sido una de las voces autorizadas que se ha pronunciado sobre lo que ocurrirá en España después de que Dinamarca anunciara un retraso en la edad de la jubilación hasta los 70 años. «Distintos miembros de la CEOE ya lo apuntaron hace un par de años, que tenía que pensarse en esto», comenzó diciendo en una entrevista concedida a la Cadena SER.

«El razonamiento que se ha hecho en Dinamarca es que la esperanza de vida está aumentando. Incluso se está diciendo que los 40 son los nuevos 30 y los 50 son los nuevos 40 y cosas por el estilo. Lo que pasa es que, en términos generales, puede que sea cierto, pero si vamos a profesiones concretas, en entornos concretos, esto evidentemente es muy discutible», dijo, a la vez que dejó claro que: «La letra pequeña de lo que se está estudiando en Dinamarca es que se analizarán y se mirarán los casos en concreto».

«Ahora, la pregunta es: ¿esto acabará llegando a España? La respuesta es que sí, evidentemente», dijo este experto sobre la situación de España y Dinamarca. Meses antes ya avisó que «la primera medida que pondrán es coger toda la vida laboral para calcular la pensión y bajará». «Otra cosa: aumentará la edad de jubilación, se penalizarán mucho más las jubilaciones anticipadas…», dijo en su día en un mensaje de alerta para los ciudadanos que quieran acceder a una pensión de jubilación en los próximos años.

Más opiniones

Gonzalo Bernardos, profesor de economía de la Universidad de Barcelona y tertuliano de varios programas de televisión, también se ha pronunciado sobre esta propuesta de Dinamarca de retrasar la edad de jubilación hasta los 70. Este experto en la materia también ha dejado claro que esto también acabará pasando en España.

«Preparaos para lo que viene. Dinamarca es el primer país que legislará para que la jubilación se retrase a los 70 años. Tiene previsto introducirla en 2040. Nosotros seguiremos su ejemplo, más tarde o temprano», dijo en su cuenta oficial en las redes sociales, haciendo referencia a la noticia en la que se mencionaba el caso de Dinamarca.

Todo ello mientras la edad media de acceso a la jubilación en España ya está en 65,2 años, frente a los 64,4 de 2019. Esto es en parte gracias a las penalizaciones impuestas a la jubilación anticipada, voluntaria o involuntaria, y las bonificaciones aprobadas para las personas que optan por alargar su vida laboral y demorar el acceso a la retirada. Por ello, de las 123.515 nuevas altas registradas en 2025, un 11,4% corresponde a las jubilaciones demoradas, cuando en 2019 suponían solo un 4,8%.