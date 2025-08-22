Simeone: «Trato de reinventarme siempre, por eso llevo en el Atlético 15 años»

Noches de ilusiones, mañanas de previas. Simeone compareció ante los medios de comunicación a caballo entre la resaca emocional de la reciente fiesta rojiblanca y el partido de Liga en el Metropolitano contra el Elche. Ganar para evitar la primera crisis de la temporada. Sí, crisis, ya barrunta esa idea por el Atlético y eso que el calendario todavía señala la segunda jornada.

«Conocemos las características del Elche y como viene trabajando su entrenador. Lo hizo muy bien la temporada pasada con un fútbol comprometido y con buen juego. No me imagino otro escenario que no sea ese. Nosotros a partir de las opciones que tenemos buscaremos llevar el partido al lugar donde podemos hacer daño», analizó Simeone sobre su siguiente rival después de que los suyos se vinieran abajo contra el Espanyol en Cornellá.

Fueron de más a menos a medida que avanzó el partido y el Cholo fue introduciendo cambios. «No voy a explicar cada cambio que hago. Baena estaba cargado y por eso lo cambié. La semana pasada tuvo molestias. Creo que los cambios fueron buenos, pero el equipo no pudo expresar lo que los cambios quisieron hacer. Pudimos y no hicimos el segundo gol y luego vinieron sus dos goles. Perdimos un partido que no merecimos perder, pero ya ganaremos alguno que tampoco merezcamos», reflexionó.

Simeone viene de ser aclamado por la afición en la Noche de Bienvenida a los nuevos fichajes. «Sigue creciendo la responsabilidad. Con el trabajo del equipo seguramente competiremos bien. Tuvimos un acto muy bonito. Tenemos que seguir creciendo como club en el mundo. Ser parte de ese crecimiento nos honra y nos hace felices. Después de tanto tiempo, tener el apoyo incondicional me genera una responsabilidad todavía mayor de la que tengo», dijo.

Afronta el Atlético otra temporada de renovación en su plantilla. «No sé si la palabra es cambiar, pero sí reinventarse. Llevo 15 años acá y trato de reinventarme siempre. Creo que, más allá de aquellos que tienen un monólogo y aparecen en los momentos difíciles, la realidad es la que es. No hace falta ni explicarla», expresó Simeone.