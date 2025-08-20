El Atlético presenta a Raspadori y Cerezo da por «cerrado un mercado de fichajes magnífico»

Raspadori supone un punto y final en el Atlético. Fue el último en aterrizar en el Metropolitano, el último en tener su correspondiente presentación y el fichaje definitivo. Así lo ha verbalizado el propio presidente del Atlético, Enrique Cerezo. «Con su incorporación cerramos un magnífico mercado de fichajes, que nos provoca mucha ilusión de cara a todos los retos que tenemos esta temporada», expresó el mandamás colchonero.

Sus palabras desprenden la satisfacción del club rojiblanco con las nuevas incorporaciones. El verano ha dejado siete aterrizajes nuevos. Ruggeri, Almada, Pubill, Baena, Cardoso, Hancko y Raspadori, además de lograr la continuidad de Musso y Lenglet, que la pasada campaña la disputaron como cedidos. En el apartado de salidas también ha habido tránsito con las marchas de Lino, Saúl, Correa, Reinildo, Riquelme, De Paul, Witsel y Lemar. Y todavía hay que tener un ojo puesto al ‘caso Sorloth’.

Raspadori, el último en llegar, ha precintado las presentaciones en el Metropolitano. «Es un sueño para mí, porque es un club increíble. Mis primeros días han sido buenos, mis compañeros también, me gustaría hablar en español, pero estoy empezando. Soy muy feliz por ponerme la camiseta. La elección fue muy fácil, en Italia se considera al Atlético un equipo top. Tener esta oportunidad me supone mucho entusiasmo, soy muy ambicioso. Lucharé cada día para poder ganar», expresó.

El italiano llegó al Atlético como sustituto de Correa. Ese rol de revulsivo que tan bien representaba el argentino pasa a ser ahora función de Raspadori. «Creo que en un club como el Atlético la competencia es normal y algo positivo. Tener a tantos jugadores fuertes te lleva a saber que tienes que mejorar cada día, competir con alguien sólo puede traer beneficios al equipo», detalló el ex del Nápoles.

Raspadori ya ha debutado con la camiseta rojiblanca. En Cornellá, contra el Espanyol y con derrotada incluida. «Cuando se juega el primer partido siempre se espera que el debut sea el mejor. No ha ido como queríamos aunque lo teníamos controlado, ninguno pudimos dormir bien. Sabemos lo que le importa a la afición y ya tenemos que pensar en el sábado, queremos ganar y dar lo mejor de nosotros», finalizó.