Simeone-Sorloth, enfrentamiento total con Vlahovic en la recámara

El enfrentamiento Simeone-Sorloth ya es de dominio público y quedó patente el pasado domingo en Cornellà, cuando el entrenador dio preferencia a Raspadori, con apenas un par de entrenamientos, por delante del noruego, cuyas imágenes en el banquillo no dejaban lugar a las dudas. El delantero quiere salir, algo que el entrenador desea desde hace mucho tiempo, tal y como ya contó OKDIARIO, y el club está dispuesto a traspasarle si llega una oferta de 40 millones de euros. El Nápoles, campeón italiano, está a la expectativa.

Que a Simeone no le gusta Sorloth no es ningún secreto. Cree que es un delantero de unas características muy concretas -un rematador puro y duro- y no le encaja en su sistema de juego. El sueño del argentino era el fichaje de Gyokeres, pero no fue posible competir con el potencial económico del Arsenal. Sin embargo, pese a todo el Cholo aún aspira a otro tipo de atacante, y de lo que hay en el mercado el que más le gusta es el serbio Dusan Vlahovic, al que ya quiso traer cuando jugaba en la Fiorentina, pero al igual que ha sucedido con Gyokeres el Atlético no pudo igualar la oferta de la Juventus.

Vlahovic, que tiene todavía 25 años, no ha tenido suerte en Turín. El año pasado jugó 44 partidos en todas las competiciones, con un saldo de 17 goles (dos en el Mundial de clubes), lejos de las expectativas que despertó su fichaje. Además, el equipo italiano acaba de incorporar como agente libre al canadiense Jonathan David, que es quien parece que va a ocupar plaza de delantero centro. Simeone sabe que está ante la oportunidad de conseguir a un jugador que siempre ha querido, pero para eso antes debe salir Sorloth y dejar el dinero suficiente para ir a por el serbio.

El ex-atacante del Villarreal es consciente de su situación y no está dispuesto a volver a vivir otro año en el banquillo. Le ha pedido a su agente que le busque equipo y en eso está ahora mismo. No será sencillo conseguir 40 millones de euros por él, sobre todo porque estamos ya en la recta final del mercado, pero movimientos va a haber con toda seguridad y pueden acabar provocando un trasvase que Simeone lleva deseando mucho, mucho tiempo.