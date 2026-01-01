Terremoto en la Premier League: el Chelsea despide a Maresca por sorpresa

El Chelsea ha sorprendido a todos cuando en el mediodía de este jueves 1 de enero ha comunicado la destitución de Enzo Maresca como entrenador del cuadro blue. El conjunto londinense acumulaba tres partidos sin ganar en Premier League y a tres días de enfrentarse al Manchester City decide prescindir del técnico que el verano pasado les hizo campeones del Mundo en Estados Unidos.

Según informan diversas fuentes desde Inglaterra, Liam Rosenior, entrenador del Estrasburgo, podría ser el mejor colocado para ser su sustituto y las próximas horas serán decisivas. Un auténtico terremoto en la Premier League en el primer día del año.

Y es que Chelsea visita al Manchester City el próximo domingo 4 de enero en la jornada 20 de la Premier League. Un partido que por el momento no tiene entrenador en el banquillo blue tras el despido de Maresca.

De los últimos siete compromisos en Premier, el Chelsea solamente había ganado un partido, cosechando dos derrotas y cuatro empates en un mes de diciembre terrorífico para el cuadro londinense. Las relaciones entre los dueños del conjunto blue y Enzo Maresca no eran las mejores, y esto ha terminado en el despido del entrenador de mutuo acuerdo, según informa la entidad.

Un Maresca que la temporada pasada consiguió grandes logros para el Chelsea clasificando al equipo para la Champions League y conquistando la Conference League y el Mundial de Clubes. Este curso, además, el equipo blue había empezado como un tiro en todas las competiciones. Pero la mala racha del mes de diciembre ha terminado por destrozar su proyecto.

Comunicado del Chelsea

Durante su etapa en el Club, Enzo guió al equipo al éxito en la UEFA Conference League y la Copa Mundial de Clubes de la FIFA. Estos logros serán una parte importante de la historia reciente del Club, y le agradecemos su contribución.

Con objetivos clave aún por jugar en cuatro competiciones, incluida la clasificación para la Liga de Campeones, Enzo y el Club creen que un cambio le da al equipo la mejor oportunidad de volver a encarrilar la temporada. Le deseamos a Enzo lo mejor para el futuro.