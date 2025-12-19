El City ya tiene sustituto para Guardiola en caso de firmar otra temporada decepcionante

Pep Guardiola finaliza su contrato con el Manchester City en verano de 2027. Pese a que ello, la continuidad del técnico catalán en el conjunto citizen no está garantizada para la próxima temporada. En caso de que se produzca la salida de Guardiola, el City ya trabaja en su sustituto. Desde Inglaterra apuntan a Enzo Maresca, actual entrenador del Chelsea, como posible reemplazo del que fue su mentor en Manchester.

El técnico del equipo blue ha negado los rumores de un acuerdo con uno de sus clubes rivales en la Premier League. «Tengo contrato hasta 2029. (El interés del City) no me afecta en absoluto porque es 100% especulación. En este momento, no tengo tiempo para este tipo de cosas», ha respondido Maresca en la rueda de prensa previa al Newcastle-Chelsea de este fin de semana. El entrenador italiano es bien valorado por la directiva del Manchester City, donde ejerció como entrenador del filial en la campaña 2020/21 y asistente de Pep Guardiola en el primer equipo en la 2022/23.

El ex entrenador de FC Barcelona y Bayern de Múnich ha dejado declaraciones inciertas sobre su futuro en los últimos años. Especialmente la pasada temporada, donde quedó a 13 puntos de la cabeza en la Premier y cayó goleado ante el Real Madrid en dieciseisavos de Champions. El Manchester City reafirmó su compromiso con Guardiola en noviembre de 2024, en plena crisis de resultados, extendiendo su contrato hasta el final de la temporada 2026/27.

Guardiola no garantiza su continuidad en el City

En mitad de su décimo curso al frente del conjunto inglés, el medio The Athletic sorprendió con una información en la que aseguraba que había aumentado la expectación alrededor de que «esta sea la última temporada de Guardiola en el Manchester City». El portal de noticias estadounidense ha ido un paso más allá, situando a Enzo Maresca como el mejor colocado para ocupar el banquillo citizen en caso de que se produzca la salida de Guardiola. El italiano ha tenido un ascenso meteórico desde su segunda etapa en el City. En la 2023/24 ascendió con el Leeds United, desde donde dio el salto a un Chelsea con el que conquistó Conference League y Mundial de Clubes en su debut.

Pep Guardiola ha vuelto a mostrarse ambiguo a la hora de hablar sobre su futuro. El entrenador catalán ha abordado el tema en la rueda de prensa previa al Manchester City-West Ham de la presente jornada de Premier. Comenzó con un mensaje optimista al respecto: «Me quedan 18 meses de contrato. Estoy encantado, feliz y entusiasmado con el desarrollo del equipo». Sin embargo, volvió dejar abierta la puerta a una salida en otra respuesta. «¿Quién sabe? Aunque tuviera un contrato de diez años, o de seis meses, el fútbol cambia mucho. No estaré aquí para siempre, el club debe estar preparado, pero no es algo que esté sobre la mesa ahora mismo», zanjó Guardiola.