El Castilla resiste con uno menos ante el Manchester City y se acerca a semis de la International Cup

El Real Madrid Castilla finaliza invicto la fase de grupos de la Premier League International Cup tras empatar a domicilio frente al Manchester City. El conjunto blanco resistió con uno menos en la media hora final, sacando un punto vital de cara a sus opciones de clasificación. Cuentan con ocho puntos, en primera posición, aunque Mónaco, Everton, Leipzig y City podrían aún superarles y apearles de las semifinales.

El filial madridista se adelantó en el marcador a los tres minutos con el gol de Palacios, pero Lawrence empató en el 38′. Ya en la segunda parte, y cuando más estaban dominando los de Arbeloa, el equipo se quedó con diez jugadores por la expulsión con roja directa de Pol Fortuny en el 64′. A partir de ahí, el Castilla llevó a cabo un ejercicio de resistencia y madurez para sumar su octavo punto en los cuatro partidos disputados, que le mantiene en primera plaza de forma provisional.

El choque comenzó de la mejor manera. El filial se adelantó a los tres minutos con un ajustadísimo disparo de Palacios desde la frontal del área. Incluso pudo ampliar distancias en el 20′ tras una bonita jugada colectiva que finalizó Mesonero, algo escorado, con un remate al primer palo que se marchó fuera por centímetros. Del posible 0-2 se pasó al 1-1 ocho minutos después con el tanto de Lawrence.

El encuentro fue de dominio alterno y con ocasiones en ambas áreas. Mesonero lo volvió a intentar en otro remate escorado, pero en esta ocasión el portero Wint atrapó el balón en el 34′. Mucho más clara fue la oportunidad de la que dispuso el atacante cuatro minutos después tras un error en la salida de balón de la defensa local, pero el guardameta del Manchester City volvió a demostrar sus reflejos.

Los de Arbeloa salieron aún más dominadores tras el paso por los vestuarios y, en el 55′, Pol Fortuny pudo volver a poner por delante a los visitantes, pero su disparo se estrelló en un defensa y acabó en las manos de Wint. Todo cambió nueve minutos más tarde con la expulsión por roja directa del propio Fortuny. A partir de ahí, los canteranos madridistas realizaron un ejercicio de resistencia para terminar invictos esta fase de grupos.

El Castilla deberá esperar a los resultados restantes para conocer si se clasifica para la siguiente ronda. Tras cuatro partidos jugados, llevan ocho puntos y son primeros. Sólo los dos primeros –de un grupo de ocho– se clasifican y aún pueden superarles Mónaco, Everton, Leipzig y el propio City, aunque parece complicado que haya dos conjuntos que alcancen esa cifra de puntos y les apeen de la siguiente ronda.