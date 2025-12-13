Arbeloa: «Xabi es un entrenador excepcional y el que piense que el Real Madrid está muerto está equivocado»

Álvaro Arbeloa compareció ante los medios de comunicación tras la victoria del Castilla frente al Guadalajara en el estadio Alfredo di Stéfano. Los madridistas remontaron para terminar goleando al conjunto alcarreño. No obstante, la comparecencia de prensa del técnico, estuvo marcada por el futuro de Xabi Alonso como entrenador del primer equipo y por la opción de que sea él su sustituto.

Hay que recordar que en la previa del encuentro contra el Alavés, Xabi se deshizo en elogios hacia Arbeloa. «En un futuro podrá ser entrenador del Real Madrid. Está haciendo las cosas muy bien. Hemos hablado más de los jugadores que vienen con nosotros mañana. De eso no hablamos nada», aseguró.

«Soy entrenador del Castilla», dejó claro en rueda prensa. «Xabi es un gran amigo mío y por eso habla muy bien de mí. No va a cambiar que es un entrenador excepcional», añadió. Sobre las críticas al donostiarra, fue claro: «Sus exigencias es muy grande. Hemos hablado estas semanas todos los temas de los canteranos. Tanto para Vitoria como para Talavera. Tenemos muy buena relación y eso no va a cambiar nunca».

Sobre la puntuación de Xabi, dejó claro que «es un entrenador excepcional». «En una temporada siempre hay altibajos, pero si alguna persona en el mundo piensa que el Real Madrid está muerto está equivocado, no conoce al club». Además, finalizó diciendo que el club no le ha comunicado nada.