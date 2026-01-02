Carlos Sainz y su confesión más madridista: «Lo dejaría todo por el Real Madrid»

Carlos Sainz afronta el inicio del año 2026 con su vigésima participación en el Rally Dakar. El piloto español, a sus 63 años, buscará con su quinto título título en esta prestigiosa carrera que comienza el 3 de enero. El madrileño nunca ha ocultado su simpatía por el Real Madrid, y el propio club le reconoció como socio de honor en 2021. Su vinculación por el club, según ha admitido, le ha llevado a estar cerca de retirarse de las competiciones: «Estuve a punto (de dejarlo) por el tema del Real Madrid».

La vinculación institucional de Carlos Sainz con el club blanco viene de lejos. En el año 2006, el piloto madrileño formó parte de la candidatura de Juan Miguel Villar Mir para las elecciones presidenciales del Real Madrid. Sainz optaba a la vicepresidencia del club en unas elecciones que acabó ganando Ramón Calderón. En los últimos tiempos, el cuatro veces ganador del Dakar ha vuelto a expresar su deseo de formar parte del club del que es aficionado, ya sea como presidente o como parte de la Junta Directiva.

El piloto de rallies también se planteó su candidatura a la presidencia de la FIA el pasado año. Después de su abandono en el último Dakar, Sainz partía como uno de los favoritos a postularse para presidir la Federación Internacional del Automovil. El pasado junio, el madrileño emitió un comunicado en el que descartó su candidatura. El motivo fue que tendría que haber comprometido de forma notable su «preparación para el Dakar» para preparar unas elecciones en las que se impuso Mohammed Ben Sulayem.

Tanto la presidencia de la FIA como la del Real Madrid, son dos proyectos que Carlos Sainz no descarta. Tras terminar su vinculación con Ford tras el Dakar, el piloto es libre para enfrentar otros proyectos. «Estuve a punto (de dejarlo) por la presidencia de la FIA, pero también por todo el tema del Real Madrid. Son cosas que yo sabía que era el momento», ha reconocido en una entrevista con AS. Sobre en cuál de las dos se ve más cerca, Sainz no cierra las puertas: «Creo en el destino. El destino marca que el 3 de enero estaré en la salida del Dakar y nadie sabe qué va a pasar a partir de entonces»

Carlos Sainz, ilusionado por el GP de Madrid

La próxima temporada de Formula 1 supondrá el estreno del Gran Premio de Madrid, que se celebrará entre el 11 y el 13 de septiembre. «El hecho de que venga la F1 a Madrid es un orgullo para todos los madrileños y todos los españoles», ha declarado Carlos Sainz. El madrileño ha recordado que se enamoró aún más del automovilismo cuando, en su juventud, presenció la Formula 1 en el Jarama. Ahora, podrá disfrutar de su hijo, Carlos Sainz Jr., disputando el Gran Premio con el equipo Williams.