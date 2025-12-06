Carlos Sainz zanja las dudas de su fichaje por Williams: «Sabía que era lo mejor para mi futuro»

Carlos Sainz se mostró este sábado más satisfecho que nunca de su decisión de ir a Williams tras dejar Ferrari pese a su duodécimo puesto en la clasificación más igualada del Mundial de Fórmula 1 2025 en el Gran Premio de Abu Dabi. El piloto español aseguró que arriesgará en la carrera de este domingo, la última del año.

«Se ha escapado por ocho milésimas la Q3. Hemos hecho un buen progreso de los problemas que habíamos tenido en los libres. Éramos más coche de Q1 que de Q3 y nos hemos quedado en Q2, así que contentos. Desde el duodécimo mañana se puede luchar, es la última carrera y contento con mis vueltas», comenzó Sainz.

«Arriesgando un poquito, seguro que lo vamos a intentar. Ha sido de las clasificaciones más ajustadas de la historia, una décima separaba al segundo del decimoquinto», explicó. El primer rival de Sainz será Oliver Bearman y ya en el top 10 pilotos a batir como Yuki Tsunoda, Isack Hadjar, Esteban Ocon o Gabriel Bortoleto.

Sainz acaba el año súper feliz

«Muy contento con la decisión del paso a Williams. Recuerdo llegar de blanco el año pasado sin sponsors y a la gente le daba pena por mí, pero sabía que iba a ser un equipo bueno para mi futuro. Pensaba así realmente y un año después hay tres podios y un buen año para empezar mi etapa en Williams», finalizó el madrileño en Dazn.