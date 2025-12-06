Verstappen arrasa a los McLaren por la pole más decisiva del año con Alonso sexto en Abu Dabi

Max Verstappen se apoderó de una pole espectacular que ganó dos veces porque con su primer tiempo de la Q3 ya le valía para salir primero en la última carrera del Mundial de Fórmula 1 2025 este domingo en el Gran Premio de Abu Dabi. El cuatro veces campeón quiere serlo una quinta y eso empezaba por confirmar una vez más que es el mejor en clasificación. Y en todo.

El holandés saldrá por delante de Lando Norris, al que tiene que bajar hasta el quinto puesto para ganar el título, y de Oscar Piastri. Los McLaren se la juega en Yas Marina con George Russell, Charles Leclerc y Fernando Alonso por detrás. Brutal sexta posición del piloto español. Gabriel Bortoleto, Esteban Ocon, Isack Hadjar y Yuki Tsunoda cierran el top 10 Carlos Sainz partirá duodécimo.

Y el Mundial de la igualdad acabó con la clasificación más pareja de los últimos cuatro años. El fin del vigente reglamento dejó una tanda inicial de la Q1 con 18 pilotos en siete décimas, con Alonso delante de Norris tras un vueltón para empezar la sesión que le aseguraba prácticamente pasar a la siguiente fase. A la hora de la verdad, después de pasar de puntillas por los tres libres, Piastri le metía medio segundo a su compañero para pasar primero a la Q2. Por delante del inglés, cinco pilotos.

Alonso y Sainz se metieron con sendos vueltones, cuarto y séptimo respectivamente. Y la gran sorpresa, aunque cada vez menos, la eliminación de Lewis Hamilton por tercer GP consecutivo en la Q1. Bortoleto le barrió por ocho milésimas y le relegó a lo más bajo junto a Alex Albon, Nico Hulkenberg, Pierre Gasly y Franco Colapinto. La caída del heptacampeón del mundo y sus gestos negando con la cabeza fueron lo más llamativo además de ver a 19 pilotos finalmente en ocho décimas.

Alonso irrumpe de verdad

Russell volvía a marcar la primera referencia en la Q2 por delante de Verstappen, que arriesgó con goma usada de la Q1 y quedándose en el garaje, Norris y Piastri con Alonso, nuevamente, entre los más rápidos. Le salió bien al de Red Bull y el asturiano, con otra gran vuelta, pasó en cuarto lugar. Sainz, que venía mejorando su tiempo sobradamente, cayó eliminado tras un mal tercer sector, ese que domina McLaren.

Junto al madrileño, Oliver Bearman, Liam Lawson, Kimi Andrea Antonelli y Lance Stroll. El canadiense cierra 2025 siendo superado por Alonso en 29 de las 30 clasificaciones, contando con las seis al sprint. La mayor paliza de la historia en un calendario tan largo. A todo esto, los tiempos de los 15 contendientes estuvieron agrupados en tres décimas. Difícil volver a disfrutar esta de una igualdad similar en 2026, algo que firmamos todos si volvemos a un volumen alto de adelantamientos.

Verstappen partía con ventaja en cuanto a neumáticos en la finalísima de la Q3. El tetracampeón del mundo tenía dos juegos de blandos nuevos por uno de Norris, pero Piastri y Russell también eran claros aspirantes a la pole. En su primer intento, con el rebufo del año firmado por Tsunoda, reventó el cronómetro hasta el 1:22.295, tres décimas más rápido que Piastri y cuatro por encima de Norris. En este punto Russell ya cayó y Leclerc era el cuarto de la fila con el «rally» Ferrari. Alonso tenía el séptimo puesto provisional.

Pole ‘doble’ bestial de Verstappen

Y cuando parecía que era imposible mejorar, Verstappen lo hizo consigo mismo para llevarse una pole antológica que le pone más cerca a su quinto campeonato. El holandés tenía la P1, pero fue más rápido en todos los sectores (1:22.207) y con dos décimas de superioridad sobre Norris y Piastri. Russell se coló en el top 4 con los dos McLaren delante y Alonso culminó una de sus mejores sesiones del año escalando hasta el sexto.

Así queda la parrilla del GP de Abu Dabi