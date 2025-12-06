Escalofriante accidente de Hamilton: pierde el control del Ferrari y peligra su clasificación

Lewis Hamilton ha vuelto a comprometer a Ferrari al sufrir un accidente en los libres 3 del Gran Premio de Abu Dabi. Cuando se acababa de superar la primera media hora de los últimos entrenamientos del Mundial de Fórmula 1 2025, algo se fastidió en la parte trasera del monoplaza del piloto británico y tras varios giros 360º se fue directamente contra el muro con un choque frontal.

Hamilton salió ileso del golpe e incluso se dispuso a recoger los restos del Ferrari de la pista para que fuese recogido por la grúa cuanto antes con tal de que su escudería pueda repararlo a tiempo antes de la clasificación de este sábado en Yas Marina (15:00 horas). Los de Maranello irán a contrarreloj, pero en principio Lewis debería correr en la sesión clasificatoria.

La duda es si fue un problema de agarre en el Ferrari el causante del accidente o fue el propio piloto y una torpeza más a las que nos hemos acostumbrado a lo largo de este campeonato. Hamilton está sufriendo lo más grande en la temporada de su debut vestido de rojo y este sábado, con un coche recién reparado si es que su equipo lo consigue, luchará por meterse en Q3 después de tres citas sin hacerlo.

La sesión fue liderada por George Russell, que se coló con el Mercedes por delante de los dos grandes aspirantes al título, ordenados en la tabla de tiempos exactamente igual que en la clasificación: Lando Norris segundo y Max Verstappen tercero. Fernando Alonso irrumpió en cuarta posición delante de Oscar Piastri y Carlos Sainz fue duodécimo.