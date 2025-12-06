El antiguo dueño de la Fórmula 1 se lanza contra Norris: «Es demasiado chulito»

Este fin de semana habrá campeón de Fórmula 1. Cuatro años después, el título se resolverá en la última carrera del año en el icónico Gran Premio de Abu Dabi y entre la afición a este deporte hay diversos bandos, aunque muchos de ellos aún confían en Max Verstappen y anhelan su épica remontada. Uno de ellos es alguien muy autorizado en el Gran Circo como su antiguo dirigente, Bernie Ecclestone, que además ha disparado contra el líder del Mundial de 2025, Lando Norris.

El británico, de 95 años, no se cortó ni un pelo para ofrecer un pronóstico sobre quién ganará el campeonato. Si lo hacen Norris u Oscar Piastri habrá sido, además de por momentos de habilidad, por un McLaren súper dominador durante toda la temporada y parte de la pasada. Y si lo logra Verstappen, pues convertirá su hazaña en uno de los mayores ejercicios de sacar todo lo posible de un coche más mediocre jamás visto.

Ecclestone lo tiene claro, pero no se queda en un vaticino, sino que también llamó «chulito» a Norris. «Sigo creyendo que Max se lo llevará. Se merece el título. En el pasado, yo sostenía que Alain Prost era el mejor piloto de todos los tiempos. Se las apañaba solo sin una radio en el muro diciéndole qué hacer, pero ahora creo que Max es el mejor que he conocido. Está solo y mira los resultados», declaró sobre el holandés.

«Por su parte, Lando es un piloto realmente bueno, pero peca de demasiado confiado, de demasiado chulito, se cree su propia publicidad. Sin embargo, se suele poner nervioso en momentos críticos y no puede rendir como Max cuando hay presión. Mantengo lo que dije desde el inicio de la temporada. Afirmé que Max lo conseguiría al final, y sigo creyendo que va a ser así», sostuvo Ecclestone en declaraciones que recoge Daily Mail.

Ecclestone no se corta con Norris ni McLaren

Además, el inglés no se mordió la lengua para hablar las órdenes de equipo de McLaren que siempre favorecen a Norris y que pueden volver a manifestarse en la carrera de este domingo en Abu Dabi: «McLaren ha ayudado mucho a Lando por encima de Oscar. Ahí está el ejemplo de lo sucedido en Monza, después de que Lando tuviera una mala parada en boxes, y esa forma de trabajar puede que aún les sea buena, no lo sé».

«No es lo que yo habría hecho. Una mala parada en boxes forma parte de las carreras. Tienes que aceptarlo, no diseñarlo. Pero nunca puedes apostar contra Max. Es alguien especial. Es un caso único, un tipo súper agradable, y espero que cumpla con su trabajo. No tiene nada que perder, así que eso también es otra ventaja a su favor», zanjó el anterior jefe de la F1.