Las cábalas de la final por la Fórmula 1: una maldición contra Norris y Raikkonen como espejo de Verstappen

Lando Norris, Max Verstappen u Oscar Piastri. Sólo puede quedar uno. Entre esos tres nombres está el próximo campeón de la Fórmula 1 y el ganador se sabrá tras la última carrera del Mundial de 2025 en el Gran Premio de Abu Dabi. Es la primera vez desde 2021 que se llega a este escenario con el título de pilotos en juego y las cábalas, los datos históricos y los precedentes más recientes invitan a pensar que cualquiera se lo puede llevar.

Hace cuatro años que la prueba del circuito de Yas Marina no tiene tanto atractivo, con la batalla de la última vuelta en la que Verstappen se impuso a Lewis Hamilton proclamándose campeón por primera vez y privando al británico de ser el piloto con más títulos de la historia. O 15, si recordamos aquella pelea a cuatro de 2010 en la que Sebastian Vettel ganó el primero de sus cuatro campeonatos.

De 76 ediciones que se han celebrado en la Fórmula 1, sólo 29 veces ha llegado el título en el aire a la última carrera, y que haya tres o más aspirantes sólo 13. Aquí entran en juego las cábalas, ya que desde 1983 no gana el Mundial el piloto que llega líder a esta cita final. Una maldición que inquieta a Norris (408 puntos) y que hace soñar a Verstappen (396) y Piastri (392).

Las dos últimas ocasiones antes que esta de 2025 hubo protagonista español. Fernando Alonso llegó líder al GP de Abu Dabi 2010 y la pifia de Ferrari, colocándole detrás de Vitaly Petrov en aquel histórico bloqueo, desembocó en el triunfo de Vettel, que era tercero, y en 2007, ese fatídico año en McLaren en el que Kimi Raikkonen se alzó con uno de los trofeos más inesperados de todos los tiempos.

El título de Fórmula 1, en el aire

Volviendo a esa maldición, hay tres precedentes desde el mencionado 1983 que apremian a Norris. Ese año, Alain Prost llegó líder del Mundial, tuvo una avería y Nelson Piquet, tras pasarle en la salida, terminó ganándolo. Tres temporadas más arde, el brasileño volvió a aprovecharse de la mala suerte de su oponente y se impuso a Nigel Mansell, al que se le reventó una rueda.

Y por último, esa de 2010, en la que Alonso se quedó a las puertas de su tercer título. Entonces, Vettel llegaba a 15 puntos del líder, lo mismo que tres años antes, cuando Raikkonen estaba a esa distancia de Lewis Hamilton, que hizo una mala salida, y ganó el último Mundial de Ferrari hasta hoy gracias al regalo de McLaren y varias carambolas.

De conseguir Verstappen la hazaña de su carrera, sería la única vez en la historia que se repetiría el caso Raikkonen. Es decir, que un piloto gane la F1 sin haber liderado ningún GP hasta la última cita. Más complicado aún en estos tiempos en los que el calendario ha engordado hasta las 24 pruebas, con cinco incluidas al sprint. La emoción está servida y Abu Dabi será testigo este domingo (14:00 hora española) de una de las más épicas batallas de monoplazas del siglo XXI.