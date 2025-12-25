Noche de furia en Palma: una mujer ataca con una botella y deja a otra sangrando en plena sala de fiestas

Una violenta pelea entre varias mujeres acabó con una detenida y una herida trasladada al hospital en la madrugada del pasado lunes en Palma. La Policía Nacional arrestó a una mujer acusada de golpear brutalmente a otra en la cabeza con una botella durante una riña en una conocida sala de fiestas situada en las inmediaciones de la calle Joan Miró.

Según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares, los hechos ocurrieron a primera hora de la mañana, cuando el servicio de emergencias 091 recibió una llamada alertando de una pelea multitudinaria en un local de ocio nocturno. Varias patrullas se desplazaron rápidamente al lugar ante la posibilidad de que la situación se agravara.

Al llegar, los agentes fueron informados por un policía nacional que se encontraba fuera de servicio, quien confirmó que se había producido una violenta riña entre varias chicas en el interior del establecimiento. La escena era tensa y confusa, con numerosos testigos alterados por lo ocurrido.

Los agentes localizaron a la víctima, que presentaba una herida sangrante en la ceja derecha como consecuencia del impacto (botellazo). Ante la gravedad de la lesión, se solicitó asistencia sanitaria urgente y la mujer fue trasladada a un centro hospitalario, donde recibió varios puntos de sutura.

Tras recabar testimonios de varios testigos y de la propia perjudicada, la Policía logró reconstruir lo sucedido. Presuntamente, la agresora golpeó a la víctima en la cabeza con una botella cerca de la zona de los aseos del local, en un ataque repentino y violento. Acto seguido, la sospechosa habría entregado la botella rota a un hombre que vestía una camiseta negra.

Este detalle generó confusión entre algunos testigos, que creyeron erróneamente que el hombre había sido el autor de la agresión. Mientras los agentes intentaban aclarar los hechos y tomaban declaración al joven, varias personas comenzaron a rodearle de forma amenazante, elevando aún más la tensión en el lugar.

Gracias a la rápida intervención policial, la situación pudo ser controlada y el testigo fue protegido, evitando que la confusión derivara en nuevos incidentes. Poco después, los agentes lograron identificar y localizar a la verdadera sospechosa, que fue finalmente detenida como presunta autora de un delito de lesiones.

La investigación sigue abierta para esclarecer todos los detalles de este nuevo episodio de violencia nocturna que vuelve a poner el foco en la seguridad en los locales de ocio de la capital balear.