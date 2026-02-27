Prohens ha triplicado el número de plazas gratuitas de guardería de 0 a 3 años que tenía Armengol

Marga Prohens ha triplicado el número de las plazas gratuitas de guardería de 0 a 3 años que tenía Francia Armengol antes de ser derrotada en las pasadas elecciones autonómicas y tener que abandonar el Consolat de Mar.

De las 5.200 que se ofrecían en 2023 se pasará el próximo curso escolar 2026/2027 a nada menos que 15.300 plazas que las familias interesadas podrán solicitar por vía telemática del 13 al 21 de abril. La escolarización para la etapa de 0 a 3 años finalizará con el periodo de matrícula, que será entre el 1 y el 12 de junio.

El Govern, de nuevo para el próximo curso, mantiene su compromiso de ampliar la oferta pública de 0 a 3 años prevé autorizar unas 1.200 plazas más que en el curso 2025/2026 (500 públicas y 700 concertadas).

Esta ampliación se enmarca en el objetivo de avanzar hacia la universalización de la educación infantil de primer ciclo, garantizando la gratuidad y un acceso equitativo para todas las familias.

La educación infantil, especialmente en este primer ciclo, constituye una etapa esencial en el desarrollo cognitivo, emocional y social de los niños, así como una herramienta clave para la promoción de la igualdad de oportunidades, la detección precoz de necesidades educativas y la conciliación de la vida familiar y laboral.

Una de las primeras medidas que adoptó el conseller Antoni Vera cuando tomó el mando de la Conselleria de Educación, fue abrir un procedimiento extraordinario ampliando el plazo para que las escuelas educativas infantiles privadas que quisieran pudieran solicitar su adhesión a la red.

En esta línea, la Conselleria de Educación mantendrá su compromiso de reforzar la apuesta por la creación y consolidación de plazas públicas de 0 a 3 años, especialmente aquellas gestionadas directamente por el Govern. El esfuerzo realizado en los últimos años es notable: desde septiembre de 2023 hasta hoy, la gestión directa ha pasado de 4 centros a 29.

De cara al curso 2026/2027, la Conselleria asumirá la gestión de ocho nuevos centros de 0 a 3 años vinculados a diversos CEIP y guarderías (escoletas): el CEIP Joan Mas de Pollença; los CEIP Jaume I, Génova y La Soledat de Palma; el CEIP Blanca Dona de Ibiza; así como las escuelas infantiles Son Dameto y Son Gibert de Palma, y la escoleta Can Cantó de Ibiza.

Estos centros se sumarán a los 21 centros de 0 a 3 años que ya gestiona directamente la Conselleria, consolidando un crecimiento sostenido y una mejora progresiva del servicio educativo ofrecido a las familias de las Illes Balears.

Hay que recordar que en octubre de 2023 el Consell de Govern autorizó el gasto de 141.047.000 euros para garantizar la gratuidad en todos los ciclos de educación infantil (de 0 a 3 años) hasta el año 2027.

De este modo la Conselleria disponía del crédito necesario para iniciar la firma de los convenios con las guarderías públicas y de la red complementaria que se han adherido a la iniciativa y que suponen un gasto de más de 500.000 euros durante los cuatro años que dura el convenio.

Una inversión que están sufragando los residentes en Baleares dado que el Gobierno del socialista Pedro Sánchez sigue sin pagar un euro para la educación gratuita de 0 a 3 años, que tienen que sostener con sus impuestos los ciudadanos de las Islas, ante la indiferencia del Ejecutivo central.

Y ello pese a que el Gobierno de España tiene el deber legal e institucional de establecer mecanismos de cooperación con las comunidades autónomas, especialmente cuando éstas despliegan políticas públicas que afectan a derechos fundamentales, como es el caso del derecho a la educación en la etapa infantil.