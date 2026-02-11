Los nacimientos caen en una Palma que tendrá 184 nuevas plazas públicas de guardería 15 años después

Los nacimientos caen en una Palma que tendrá 184 plazas públicas más de guardería el próximo curso escolar. Aunque en la capital balear y en el conjunto de las Islas se mantiene una tendencia a la baja experimentando los nacimientos en Baleares un descenso del 2,75% (8.079 hasta noviembre, cuando en 2008 hubieron más de 12.700) el Ayuntamiento de Palma estrenará de golpe dos nuevas guarderías municipales en los barrios de Son Dameto y Son Gibert.

Con ellas el gobierno municipal del PP que lidera el alcalde Jaime Martínez logra la construcción de dos guarderías públicas en los dos primeros años y medio de legislatura, un hito importante dado que, desde 2011, el Consistorio no promovía la creación de nuevos centros municipales.

La situada en el barrio de Son Dameto entre las calles Sevilla y Castilla-La Mancha permitirá ampliar en 92 plazas la oferta pública de educación infantil de 0 a 3 años. Las obras, iniciadas en enero de 2025, han supuesto una inversión total de 2,5 millones de euros.

El centro, que será gestionado por la Conselleria de Educación, cuenta con siete unidades educativas: dos aulas para niños de 0 a 1 año, dos aulas de 1 a 2 años y tres aulas de 2 a 3 años, una de ellas destinada a educación especial, con patio propio.

La guardería (escoleta) dispone de una superficie total de 1.137 m² repartidos en dos plantas. En la planta superior se desarrollará todo el programa educativo, mientras que la planta inferior alberga un aparcamiento con 14 plazas y los espacios técnicos.

Cuenta con un patio interior y una zona ajardinada, que incluye una pérgola y un porche en el área de juegos exterior.

Todas las aulas disponen de baños adaptados, áreas higiénicas con cambiador y zonas delimitadas para el descanso. Asimismo, el centro incorpora una sala de usos múltiples, un aula de psicomotricidad, un espacio para pequeños grupos, un vestíbulo conectado con el despacho de dirección y una sala de profesores.

Entre los espacios complementarios se incluyen cocina, almacén, lavandería, sala de limpieza y almacenes específicos para juguetes, material de psicomotricidad y cochecitos.

En una visita el alcalde Jaime Martínez ha recordado que este mismo curso también entrará en funcionamiento la nueva escoleta municipal de Son Gibert, con otras 92 plazas.

De este modo, ambos centros permitirán ampliar en 184 plazas la red municipal de escoletas de 0 a 3 años. En total, ambos proyectos han supuesto una inversión global de 5,3 millones de euros.

«Con la puesta en marcha de estas dos nuevas escoletas se reafirma el compromiso del equipo de gobierno con una educación de calidad, la conciliación familiar y la ampliación de la oferta de plazas públicas en la ciudad”.

En este marco, ha reiterado su compromiso de seguir dotando a los barrios de Palma de los equipamientos educativos necesarios, y ha recordado otros proyectos en marcha sobre el particular como la próxima guardería municipal que se ubicará en el centro multiservicios de los antiguos cines Metropolitan, en Pere Garau, así como otras previstas en La Femu y Son Ferragut.