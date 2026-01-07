Las trabajadoras de las guarderías municipales privatizadas de Palma cobrarán 600 euros más al mes, tal y como figura en los pliegos del nuevo contrato de las empleadas de las escoletas externalizadas, que recoge este aumento salarial.

Según ha explicado este miércoles la concejala de Servicios Sociales, Educación, Participación Ciudadana, Juventud e Igualdad de Oportunidades, Lourdes Roca, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, el contrato incluye la subida salarial pactada en el convenio estatal, hasta los 1.400 euros, así como un complemento de 300 euros.

De este modo, las trabajadoras pasarán a cobrar unos 1.800 euros brutos al mes, lo que Roca ha considerado una «subida notable», teniendo en cuenta que antes percibían unos 1.200 euros. Sobre esta cuestión, ha añadido que la nueva licitación incluye como criterio una mejor puntuación para aquellas empresas que propongan mejoras salariales.

La regidora ha señalado que el contrato vigente que se firmó en 2022 se limitaba a reproducir las condiciones del de 2016 sin mejoras «sustanciales» y que ahora, con la aprobación del nuevo contrato, se desbloquea la situación.

El inicio del contrato se prevé para finales de febrero, con una duración de dos años, prorrogable dos más, y con un presupuesto base de licitación de 11,7 millones de euros. En caso de que se prorrogue por dos años más, el presupuesto ascendería a 23,5 millones de euros.

Roca ha defendido que el equipo de gobierno ha mantenido reuniones con las trabajadoras y ha hecho de mediador con la empresa adjudicataria desde el inicio del conflicto.

Cabe recordar que las educadoras de estos centros externalizados llevaron a cabo una huelga indefinida durante varias semanas para reclamar la equiparación salarial con sus homólogas de las escoletas internalizadas.

El nuevo contrato recoge las demandas de las trabajadoras en todos los aspectos, según la regidora, y saldrá a exposición pública durante 30 días. Posteriormente, se analizarán las empresas que se hayan presentado y se adjudicará.