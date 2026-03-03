El presidente de la República Dominicana inaugura la Escuela de Hostelería Gabriel Escarrer Juliá

El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, junto a miembros de su Gobierno y el presidente y CEO de Meliá Hotels International, Gabriel Escarrer Jaume, inauguraron ayer oficialmente la nueva Escuela de Hostelería y Turismo Gabriel Escarrer Juliá en Punta Cana.

La compañía mallorquina destaca en un comunicado que este proyecto nace de la colaboración estratégica entre Meliá e INFOTEP, el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional y reafirma el compromiso compartido de la cadena hotelera y del gobierno dominicano con el desarrollo del talento local y el fortalecimiento del sector turístico en el país.

La nueva Escuela de Hostelería y Turismo Gabriel Escarrer Juliá busca impulsar la empleabilidad, la formación técnica especializada y la mejora continua de los estándares de calidad y competitividad de la industria turística, uno de los principales motores económicos de la República Dominicana.

La alianza entre Meliá e INFOTEP establece las bases para un modelo académico alineado con las demandas reales del mercado hotelero con el objetivo de que la formación responda a las necesidades presentes y futuras del sector, remarca la cadena hotelera.

El centro, que opera desde principios de año, dispone de 11 aulas completamente equipadas en las que se imparten programas teóricos y prácticos en áreas clave de la operación hotelera, incluyendo recepción, cocina, restauración, mantenimiento, bares, inglés e informática, entre otras.

La Escuela tiene capacidad para formar a 800 alumnos al año y está abierta no solo a los colaboradores de Meliá, sino también a sus familias y a los miembros de la comunidad de la provincia de Altagracia, representando para muchos de ellos su primera oportunidad de acceder a estudios formales.

En esta colaboración, INFOTEP aporta el personal docente y parte del equipamiento necesario, mientras que Meliá facilita las instalaciones, recursos materiales adicionales y su reconocido know‑how operativo. Gracias a esta sinergia, la formación se desarrolla en un entorno plenamente profesional, con acceso directo a estándares internacionales y a una cultura de excelencia e innovación.

Gabriel Escarrer Jaume ha valorado que el centro lleve el nombre de su padre. «Que esta Escuela lleve el nombre de mi padre es profundamente significativo para nosotros. Representa su firme convicción de que el turismo tiene la capacidad de abrir caminos y generar oportunidades. Ver su nombre vinculado a un proyecto que formará a nuevas generaciones y que contribuirá directamente al desarrollo de la comunidad es, sin duda, la mejor forma de honrar su legado», ha asegurado el presidente y CEO de Meliá.

La apertura de la Escuela de Hostelería y Turismo Gabriel Escarrer Juliá supone un paso decisivo en la apuesta de Meliá por el desarrollo social y económico de los destinos en los que opera, que defiende a través de su programa Travel for Good, consolidando su compromiso con la capacitación, la inclusión laboral y la mejora del capital humano como pilares del crecimiento sostenible del turismo.