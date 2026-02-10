El juez pide los correos de Begoña Gómez y que Interior informe de sus viajes a República Dominicana

El juez Juan Carlos Peinado, instructor de la causa que investiga a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por delitos de corrupción, ha reiterado su petición de que le manden todos los correos electrónicos enviados y recibidos desde su cuenta oficial de Presidencia del Gobierno desde 2018. Asimismo, el magistrado del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid pide al Ministerio del Interior que le informe si Gómez y su asesora en La Moncloa, Cristina Álvarez, volaron a países como Congo, República Dominicana, Guinea y Rusia.

Peinado concede un plazo de 10 días a La Moncloa para la entrega de los correos electrónicos requeridos. Asimismo, encarga a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que analice los mensajes, relacionándolos con la investigación por malversación a la mujer del presidente del Gobierno.

En la misma resolución, el juez del caso Begoña Gómez reclama a Interior los datos de los viajes en avión que la esposa de Pedro Sánchez y su asesora, Cristina Álvarez, realizaron desde 2018. Los datos, tal y como precisa Peinado, tendrán que recabarse de la Oficina Nacional de Información del Pasajero (ONIP), integrada en el Centro de Inteligencia Contra el Terrorismo y el Crimen Organizado.

Según ha adelantado El Confidencial, el juez Peinado concede un plazo no superior a 10 días al secretario general de Presidencia del Gobierno para remitir la copia de los correos electrónicos recibidos y enviados desde la cuenta asignada a Begoña Gómez «bajo apercibimiento expreso de incurrir en un delito de desobediencia» desde el 11 de julio de 2018 y hasta la fecha. Asimismo, Peinado critica la escasa colaboración de Gómez y del presidente del Gobierno, defendiendo que sus peticiones son tanto necesarias como proporcionadas.

La Audiencia Provincial de Madrid avaló en diciembre a Peinado para investigar un delito de malversación de fondos por parte de Gómez y de su asesora y el magistrado recuerda que, en esas fechas, los jueces madrileños revocaron la solicitud de petición de los correos electrónicos por una cuestión de forma. Entonces, le instaron a «dictar resolución en forma de auto con la motivación oportuna».

Peinado argumenta que ahora «no existe otro medio para la comprobación» de los correos corporativos de la Presidencia del Gobierno y si los mismos se han podido destinar a «cuestiones ajenas a su condición de esposa del presidente del Gobierno, siendo actividades estrictamente privadas».

Begoña estuvo en República Dominicana

En marzo de 2023, Begoña Gómez acompañó a Pedro Sánchez a la XXVIII Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno. El encuentro reunió en Santo Domingo (República Dominicana) a los principales líderes de América Latina, España y Portugal, bajo el lema Juntos por una Iberoamérica justa y sostenible -el ámbito de negocio de Gómez- y contó con la participación del Rey Felipe VI. La esposa del presidente del Gobierno asistió sin agenda oficial.

Sin embargo, Gómez sí se valió de aquella cita para impulsar después las «alianzas» de su cátedra en Iberoamérica. En febrero del año siguiente, la mujer de Sánchez fue una de las invitadas internacionales del encuentro MetaRed S en Perú, una iniciativa para la cooperación entre universidades de ocho países (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú, España y Portugal).

En su intervención, precisamente, recordó textualmente esa cumbre y los acuerdos alcanzados, como la necesidad de impulsar «alianzas» entre universidades para cumplir con los objetivos de desarrollo.