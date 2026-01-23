La Policía comunica al juez Peinado que la pentaimputada Begoña Gómez se niega a entregar su pasaporte

La Policía Judicial ha comunicado al juez instructor del caso Begoña, Juan Carlos Peinado, que la esposa del presidente Pedro Sánchez, pentaimputada por corrupción, sigue negándose a entregar el pasaporte, tal y como le había ordenado el magistrado como medida cautelar. Dos meses y medio lleva Begoña Gómez ignorando esa orden judicial.

Tras el informe remitido ahora por la Policía en el que se constata la desafiante actitud de la esposa del presidente, el juez se ve forzado a emprender acciones contra ella. Algunas fuentes jurídicas indican que Begoña Gómez, de persistir en su actitud, podría incluso enfrentarse a un delito de desobediencia.

Este último informe policial, al que ha tenido acceso OKDIARIO, ha sido emitido a requerimiento del juez Peinado. El magistrado se lo solicitó a la Policía Judicial hace unas semanas, tras las navidades, al comprobar que Begoña Gómez y su asesora María Cristina Álvarez no habían entregado sus pasaportes, pese a la orden que el juez dictó a primeros de noviembre.

Ante la solicitud del juez para conocer al detalle la situación, la Policía Judicial explica en un oficio emitido con fecha 15 de enero pasado, que la orden de entrega del pasaporte se la notificaron los agentes a Begoña Gómez y a su asesora –también imputada– en cuanto la dictó el juez.

«En fecha 11 de noviembre se informó mediante oficio a su Juzgado [el de Peinado] la remisión del requerimiento del oficio recibido por parte de su Juzgado, de fecha 7 de noviembre, dirigido a las investigadas referenciadas más arriba y por parte de las mismas se trasladó a esta Unidad [policial] que de tal requerimiento se daría traslado a su defensa jurídica». Es decir, a sus abogados. Sin embargo, concluye este informe policial emitido el pasado 15 de enero, «a fecha del presente no se ha recibido respuesta y por lo tanto no existe novedad al respecto».

El informe lleva la firma del inspector jefe que está al frente de la Unidad Adscrita a los juzgados y tribunales de Madrid.

Begoña Gómez está imputada por los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado, apropiación indebida, intrusismo y malversación de caudales públicos. Por su parte, sobre su asesora María Cristina Álvarez Rodríguez –pagada por Moncloa– pesan tres imputaciones, por los delitos de tráfico de influencias, apropiación indebida y malversación de caudales públicos.