OKDIARIO tenía razón: Peinado pide ayuda a la Policía ante la resistencia de Begoña a entregar su pasaporte

OKDIARIO tenía razón: el juez Juan Carlos Peinado ha tenido que pedir ayuda a los agentes de la Unidad Adscrita de Policía Judicial de los juzgados ante la resistencia de Begoña Gómez y su asesora Cristina Álvarez a dar sus pasaportes. Esta noticia fue adelantada por este periódico el pasado martes 13 de enero.

Las investigadas Begoña Gómez y Cristina Álvarez llevan más de dos meses desafiando al juez. Fue a principios del pasado mes de noviembre cuando requirió, en un extenso auto de 44 páginas, que aportasen sus pasaportes para cotejar si habían hecho viajes al extranjero juntas. En concreto, el instructor quería ver si viajaron juntas a Londres para hacer gestiones sobre la cátedra.

Begoña Gómez y Cristina Álvarez no han atendido la petición del juez y sus defensas tampoco retrasando así la investigación judicial. El instructor investiga si existe un presunto delito de malversación al utilizar Begoña Gómez a una trabajadora de Presidencia de Gobierno para sus negocios privados.

Las defensas de las investigadas tampoco han facilitado los pasaportes que les pidió el juez por lo que el titular del Juzgado de Instrucción número 41 ha tenido que dictar una providencia pidiendo ayuda a los agentes de la Policía Nacional que trabajan en los juzgados de Plaza de Castilla.

El escrito judicial, fechado a 12 de enero, señala que «no habiéndose aportado por las investigadas Begoña Gómez y Cristina Álvarez los pasaportes expedidos a su nombre a día de la fecha, ofíciese a la Unidad Adscrita a fin de que informe sobre las gestiones realizadas y la respuesta obtenida hasta el día de hoy del requerimiento realizado a las investigadas de forma personal».

Contra esta resolución cabe recurso de reforma en un plazo de tres días que se interpondrá por escrito ante el Juzgado de Instrucción número 41.

Las defensas se niegan

Las investigadas Begoña Gómez y Cristina Álvarez se han negado a entregar sus pasaportes al considerar que no es necesario, ni están obligadas a ello.

«Pequeño recordatorio de que la jurisprudencia prohíbe a los jueces de instrucción requerir la aportación de documentos a los investigados, porque hacerlo vulnera el derecho a guardar silencio», ha escrito José María de Pablo, el abogado de Cristina Álvarez, en su cuenta de X.

Otros juristas consultados por este periódico también explican que la negativa a dar los pasaportes sí podría incurrir en un delito de desobediencia. Avisan de que Begoña Gómez podría tener un pasaporte diplomático y entonces que no constasen los viajes que el juez investiga.

Informes del ‘caso Begoña Gómez’

En este mismo escrito, al que ha tenido acceso OKDIARIO, Peinado da traslado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de los anteriores informes presentados por las empresas Google y Devoteam sobre las reuniones de Begoña Gómez.

Google explica que, tras revisar la información disponible, no constan actas formales de esas reuniones, aunque sí pudieron haberse producido encuentros o contactos entre participantes.

Google añade que, a partir de lo recabado, hubo un seguimiento con reuniones periódicas (con una frecuencia semanal) y con asistencia variable. Señala que en esas reuniones se trataba la situación del proyecto y que no suelen estar orientadas a que haya actas oficiales, salvo que alguna parte decidiera redactarlas.

También indica que aporta como documentación un «bloque documental» con invitaciones a reuniones, donde figura el asunto, la fecha y algunos asistentes. Sobre correos y notas internas, aclara que la respuesta aportada por un responsable incluye la advertencia de que, por políticas internas, los correos con más de 18 meses pueden eliminarse automáticamente, por lo que no puede garantizarse su disponibilidad.

Por su parte, Devoteam Drago afirma que entrega toda la documentación de la que dispone y contextualiza el proyecto como un trabajo con distintos «partners», cada uno con responsabilidades específicas (backend, frontend, analítica, diseño, etc.). Explica que la coordinación global se llevaba desde la UCM y, posteriormente, se incorporó Deloitte con la responsabilidad de coordinación del proyecto.

Devoteam detalla que se celebraban reuniones semanales de seguimiento con agenda y «planning», y acompaña un anexo con la relación de reuniones, además de tres actas concretas (de febrero de 2023). Matiza que desconoce si todos los invitados asistieron siempre y si hubo asistentes no incluidos en las invitaciones.