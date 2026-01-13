Begoña y su asesora desafían a Peinado: se niegan a entregar sus pasaportes y el juez pide ayuda a la Policía

El juez Juan Carlos Peinado ha pedido a la Unidad Adscrita de Policía Judicial que las investigadas Begoña Gómez y su asesora Cristina Álvarez den el pasaporte que les pidió y que se niegan a entregar. Así lo solicita en una providencia dictada este lunes 12 de enero.

El pasado mes de noviembre, las acusaciones populares de Vox, Iustitia Europa, Hazte Oír y Manos Limpias, personadas en el caso Begoña Gómez, instaron al juez Peinado que prohibiese a la mujer de Pedro Sánchez salir del país, le retirase el pasaporte y acordase comparecencias quincenales después de que ella misma anunciase que no podía comparecer ante el juez por su asistencia a una cumbre en Brasil.

El magistrado consideró «innecesaria y desproporcionada» la medida. A su juicio, era «difícilmente contemplable que pretenda residir en cualquier otro país, con carácter prolongado en el tiempo». Peinado acordó así no retirarle el pasaporte.

La instrucción fue avanzando y aparecieron indicios de que Begoña Gómez y Cristina Álvarez podrían haber coincidido en viajes internacionales. De este modo, el instructor requirió a ambas investigadas que aportasen sus pasaportes «con el fin de precisar fechas, duración, circunstancias y coincidencias de los viajes al extranjero realizadas por ambas».

Lo pidió mediante una providencia a principios del pasado mes de noviembre y aún no ha obtenido respuesta. Más de dos meses más tarde, ni Begoña Gómez ni Cristina Álvarez le han hecho llegar su pasaporte al juez que se lo pidió para cotejar datos imprescindibles para la investigación judicial.

Por ello, serán los agentes de la Policía los que tendrán que ponerse en contacto con ellas para hacer cumplir el requerimiento del juez. Si no lo hacen, podrían incurrir en un presunto delito de desobediencia tras no acatar la orden de un juez.

El juez Peinado investiga si la asesora de Begoña, pagada con dinero público por su puesto como director de Programas en Presidencia del Gobierno, se dedicaba a los negocios privados de la mujer de Sánchez. Numerosas fotografías revelan que Cristina Álvarez acompañaba a Gómez en sus trabajos para la cátedra universitaria. Asimismo, distintos testigos han corroborado que Álvarez era su persona de contacto y trabajaba para Begoña.

Los viajes de Begoña Gómez

Begoña Gómez ha tenido una intensa agenda internacional desde que su marido llegara a La Moncloa en 2018. Le ha acompañado a numerosos encuentros en el extranjero y viaja mucho, ya que la hija de ambos estudia en Inglaterra.

Begoña Gómez también ha participado en viajes de la Organización Mundial del Turismo (OMT) cuando dirigía la fundación Africa Center y Wakalua —una filial de Globalia— decidió patrocinar su proyecto con 40.000 euros. Gómez voló a San Petersburgo y allí coincidió con numerosos empresarios del sector turístico.

El juez Peinado también sospecha que su asesora Cristina Álvarez le acompañó a viajes al extranjero. En concreto, el magistrado quiere contrastar que Álvarez fue con ella a Londres, ciudad a la que acudió Begoña Gómez en 2020 cuando dirigía el África Center. También solicitó las agendas de ambas.

La amistad de Begoña y su asesora

La amistad de Begoña Gómez con su asesora Cristina Álvarez se remonta más de 10 años atrás. Ambas trabajaban en Inmark, una empresa de empleo temporal dedicada a la consultoría de marketing.

Gómez dirigía un departamento hasta que decidió lanzarse al mundo universitario y liderar cátedras sin tener titulación oficial. Cristina la acompañó en esta nueva aventura laboral.

Ambas tienen una relación tan estrecha que Cristina Álvarez siguió la investidura de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados desde la tribuna junto a la familia del presidente. Álvarez era una más. Ahora las dos están imputadas por malversación de caudales públicos.

La instrucción judicial encara su recta final pendiente de las decenas de recursos de apelación pendientes de resolver en la Audiencia Provincial de Madrid. Serán los magistrados del mencionado tribunal los que marquen cómo debe continuar la instrucción el juez Peinado, que ya han avalado en numerosas ocasiones.