El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid Juan Carlos Peinado pide a Presidencia del Gobierno información sobre los sueldos y viajes de Cristina Álvarez, la asesora al servicio de Begoña Gómez. Además, solicita a la mujer del presidente y su asesora sus pasaportes y sus agendas para que las analice la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Juan Carlos Peinado impulsa la investigación sobre Begoña Gómez avocándola a un juicio por Tribunal de Jurado y rechaza el archivo del procedimiento que pidió la defensa de la esposa de Pedro Sánchez y el resto de investigados en el mes de septiembre.

El juez para continuar la instrucción pide más información sobre Begoña Gómez y la Directora de Programas de Presidencia del Gobierno pagada con dinero público que se ha dedicado durante años a los negocios privados de la mujer del presidente.

Peinado imputó a la asesora un delito de malversación de caudales públicos, por lo que ha solicitado a la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno que entregue los datos salariales actualizados hasta fecha de hoy de Cristina Álvarez.

«Que aporte, en soporte oficial y completo, la certificación retributiva íntegra de la investigada María Cristina Álvarez Rodríguez correspondiente a todo el ejercicio 2025, así como los documentos acreditativos de su situación administrativa (nóminas mensuales, complementos, costes sociales y cualquier variación de su relación de servicios) hasta la fecha en que se produzca la efectiva baja o cese», pide literalmente Peinado.

Agendas de trabajo analizada por UCO

El juez también ha pedido a Presidencia del Gobierno que remita al juzgado las agendas de las investigadas Begoña Gómez y Cristina Álvarez para su posterior análisis de las mismas por la UCO, a fin de determinar si las citas, reuniones, traslados, viajes, etc. realizadas por ambas a la vez, o solo por la asesora de Begoña Gómez estaban en relación a actividades personales o profesionales de la mujer del presidente.

Tal y como publicó OKDIARIO, Álvarez acompañaba a Gómez en muchas de sus citas de trabajo, como por ejemplo, la firma del convenio de la cátedra en la Universidad Complutense o las mesas redondas en las que participaba la mujer del presidente. También siguió la investidura de Pedro Sánchez desde el Congreso de los Diputados junto a Begoña y la familia del presidente.

Los viajes y pasaportes

Juan Carlos Peinado también solicita a la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno para que remita, de forma íntegra y debidamente documentada y detallada, toda la información relativa a los viajes de Cristina Álvarez sufragados con fondos públicos.

El juez pide que se incluyan órdenes de comisión de servicio, autorizaciones de desplazamiento, facturas, liquidaciones o justificantes de pago, así como la identificación de los destinos de todos los viajes, desplazamientos y misiones de servicio, así como el pago de dietas, gastos de representación y suplidos y anticipos (comidas, transportes, etc.) o uso de medios públicos (coche oficial, servicio de chófer, datos de posibles personas dependientes jerárquicamente de Cistina Álvarez); y todo ello entre el periodo comprendido desde su contratación, el 16 de julio de 2018 hasta la fecha actual.

Para cotejar estos datos, el juez pide que las imputadas Begoña Gómez y Cristina Álvarez aporten sus pasaportes con el fin de precisar fechas, duración, circunstancias y coincidencias de los viajes al extranjero realizadas por ambas.

Las comunicaciones de Begoña Gómez

El juez también ha solicitado información sobre cualquier tipo de comunicación a empresas que colaboraron la cátedra como Minsait, Indra Business Consulting, Telefónico, Deloitte o la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (FADEMUR).

«Que remitan todos los correos, WhatsApp o cualquier otra comunicación escrita que pudieran existir desde el 16 de julio de 2018 hasta fecha actual, en el que figurara como emisora o destinataria, o simplemente en copia Cistina Álvarez, en relación con su teléfono o correos electrónicos», expone en el auto.

Asimismo, requiere a las investigadas Begoña Gómez y Cristina Álvarez para que aporten todos los correos electrónicos y los soportes cruzados entre ambas.