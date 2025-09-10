Quién es Cristina Álvarez: edad, estudios y dónde ha trabajado la asesora de Begoña Gómez

Cristina Álvarez es en una figura central del controvertido caso Begoña por utilizar su cargo público para servir a los intereses privados de la esposa del presidente Pedro Sánchez. Oficialmente, Álvarez ejercía como Directora de Programas, pero en la práctica actuaba como secretaria personal de Begoña Gómez en sus actividades comerciales privadas.

El nombramiento irregular de Álvarez

En 2018, cuando Sánchez llegó a La Moncloa, Begoña Gómez contactó directamente con Álvarez para ofrecerle un puesto en la Presidencia del Gobierno. No hubo proceso selectivo alguno; su nombramiento se basó únicamente en una amistad personal previa. Paradójicamente, Álvarez obtuvo un rango superior al de 45 cargos de Presidencia, convirtiéndose en una persona de «máxima confianza» dentro del aparato gubernamental.

Álvarez se convirtió en la intermediaria clave entre Begoña Gómez y las empresas patrocinadoras de su cátedra en la Universidad Complutense. Firmaba correos como «colaboradora» de la cátedra y contactaba con grandes corporaciones como Indra, Google Spain, Telefónica, Fundación La Caixa y Reale Seguros, llegando incluso a solicitar directamente la continuidad de patrocinios empresariales.

Álvarez era «persona de confianza»

Su papel era tan relevante que el ex-vicerrector Juan Carlos Doadrio la describió como «la persona de confianza» que siempre acompañaba a Gómez y era «la receptora de los correos». Participaba físicamente en reuniones de la cátedra celebradas en el propio despacho de Begoña Gómez en La Moncloa, difuminando completamente la línea entre lo público y lo privado.

El juez Juan Carlos Peinado ha imputado a Álvarez por malversación, considerando que desvió medios públicos para intereses privados. La investigación se centra en determinar si «se sobrepasó en el desempeño de sus funciones públicas para favorecer el plan delictivo» de Begoña Gómez en el delito de tráfico de influencias.

El magistrado ha ordenado el rastreo completo del tráfico de llamadas de Álvarez con todas las empresas patrocinadoras y la Universidad Complutense, buscando evidencias de la utilización irregular de recursos públicos.

Al servicio de Begoña Gómez

Este periódico ha ido revelando cómo la asesora de Moncloa estaba al servicio de Begoña Gómez en sus negocios, llegando incluso a firmar sus correos electrónicos en calidad de «colaboradora» de la cátedra.

Cristina Álvarez ha acompañado a Begoña Gómez a distintos actos relacionados con sus actividades privadas, desde el mismo momento de su nombramiento en La Moncloa, asistiéndola en estos eventos y llegando a fotografiarse en ellos como una asistente más.

Cabe recordar que la propia Álvarez admitió que asistía a Gómez en sus actividades privadas y que fue la mujer del presidente del Gobierno la que contactó con ella para ofrecerle el puesto nada más llegar Sánchez a La Moncloa, en 2018. La secretaria no pasó por ningún proceso selectivo.