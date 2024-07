Begoña Gómez Fernández, esposa de Pedro Sánchez, se ha convertido en una figura omnipresente desde que el candidato a la investidura llegara a La Moncloa tras la moción de censura a Rajoy. Este martes 4 de junio la mujer del presidente del Gobierno es protagonista después de la citación del juez del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid para declarar el viernes 5 de julio en la causa en la que investiga presuntos delitos de corrupción en el sector privado y tráfico de influencias.

Tal y como avanzó OKDIARIO en exclusiva en su día, el juez Juan Carlos Peinado ha citado a Gómez a las 10.00 horas del viernes 5 de julio en el marco de las diligencias previas 1146/2024 en las que investiga una serie de contratos públicos adjudicados a empresas de Juan Carlos Barrabés, profesor del máster de la cátedra de la Universidad Complutense que ella codirigía

María Begoña Gómez Fernández, nombre completo de la mujer del presidente del Gobierno, tiene 48 años y nació en Bilbao. El matrimonio Sánchez-Gómez lleva ya más de dos décadas unido en una estrecha relación en la que Begoña ha ido adquiriendo cada vez más protagonismo.

Las hijas de Pedro Sánchez y Begoña Gómez

«Fui con unas amigas a una fiesta y allí coincidimos con un grupo de amigos que me presentaron a Pedro. Fue un flechazo», ha manifestado Begoña Gómez en alguna ocasión sobre como conoció al día de hoy presidente del Gobierno.

«Yo no era tanto de bailar como de hablar. El break dance sí se me daba bien, me gustaba. Yo era muy determinado. No sabes la tabarra que le di», reconoció por su parte Sánchez en el programa En la tuya o en la mía, de Bertín Osborne, en 2015. Fue el dirigente socialista el que se instaló en casa de Begoña, en el centro de Madrid. Se casaron en 2006, por lo civil. Tienen dos hijas Ainhoa (18) y Carlota (16).

La familia de la mujer de Pedro Sánchez

En el momento del enlace, la pareja vivía en una vivienda propiedad del padre de la esposa de Sánchez.

OKDIARIO ha venido publicando las propiedades familiares de Begoña Gómez, revelando por ejemplo que el dinero de los prostíbulos, en concreto saunas de orientación gay, de los que vivió el suegro del líder socialista, Sabiniano Gómez, sirvió para pagar la vivienda familiar del hoy presidente y su esposa. Se trata de un cotizado inmueble ubicado en Pozuelo de Alarcón, en el que vivieron durante años, antes de instalarse en el Palacio de la Moncloa.

El padre de Begoña Gómez adquirió ese privilegiado inmueble y se lo cedió a su hija para que residiera en él junto al líder del PSOE y sus hijas.

¿Qué estudios tiene Begoña Gómez?

Begoña Gómez se presenta como «licenciada» en Márketing, una titulación que, como reveló OKDIARIO, no es tal, pues cursó sus estudios en una escuela que expedía un título privado y propio y, por tanto, sin homologación.

La profesión de la mujer de Pedro Sánchez

La actividad laboral de la mujer del presidente siempre ha estado en el punto de mira. Apenas unos meses después de que Sánchez ganase la moción de censura, fue especialmente criticado su fichaje como directora del Africa Center del Instituto de Empresa (IE), una prestigiosa escuela de negocios, que dejó el año pasado pasado para afrontar una nueva etapa profesional

En la Universidad Complutense de Madrid, Gómez dirige un máster en captación de fondos, además de la Cátedra en Transformación Social Competitiva. Asimismo, en distintos foros y eventos empresariales, en ocasiones junto a altos cargos del Gobierno. Como también ha desvelado este periódico, la mujer del presidente ha promovido algunos cursos también polémicos. Por ejemplo, para enseñar a las empresas a captar los fondos UE que reparte su marido, o para promocionar el plan España 2050 del Gobierno.

A raíz de su relación con el sistema universitario, Begoña Gómez tendrá que ser declarar ante el juez del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid como imputada en la causa en la que investiga presuntos delitos de corrupción en el sector privado y tráfico de influencias. En concreto se investiga una serie de contratos públicos adjudicados a empresas de Juan Carlos Barrabés, profesor del máster de la cátedra de la Universidad Complutense que ella codirigía.