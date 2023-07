La vivienda familiar de Pedro Sánchez se la compró su suegro cuando vivía de los prostíbulos

El dinero de los prostíbulos, en concreto saunas de orientación gay, de los que vivió el suegro de Pedro Sánchez, Sabiniano Gómez, sirvió para pagar la vivienda familiar del hoy presidente y su esposa, Begoña Gómez. Se trata de un cotizado inmueble ubicado en Pozuelo de Alarcón, en el que vivieron durante años, antes de instalarse en el Palacio de la Moncloa. Las características de la vivienda, cuyo valor ronda los 700.000 euros, contrasta con el discurso que acostumbra a abonar la izquierda en materia de vivienda y con la legislación a favor de los okupas que ha sacado adelante la coalición del PSOE de Pedro Sánchez y Unidas Podemos.

La residencia particular del matrimonio y de sus dos hijas, Ainhoa y Carlota, fue comprada personalmente por el suegro de Pedro Sánchez, según ha podido confirmar en exclusiva OKDIARIO. El padre de Begoña Gómez adquirió ese privilegiado inmueble y se lo cedió a su hija para que residiera en él junto al líder del PSOE y sus niñas, según ha reconocido el propio suegro del presidente del Gobierno en declaraciones a este periódico.

Pedro Sánchez y Begoña Gómez contrajeron matrimonio civil en 2006, poco después del nacimiento de Ainhoa, su hija mayor, que ahora tiene 18 años. En el momento del enlace, la pareja ya residía en esa vivienda adquirida por el padre de la esposa del presidente del Gobierno.

La lujosa residencia está ubicada en una urbanización de la calle Tramontana, en Pozuelo de Alarcón. Según el portal inmobiliario Idealista, la casa está valorada en 686.410 euros y consta de 165 metros construidos, tres habitaciones, dos cuartos de baños y dos plazas de garaje. El edificio fue construido en 1995 y tiene más de 25.000 metros cuadrados de parcela. Además, las zonas comunes de la urbanización incluyen piscina, jardín y portero físico permanente, las 24 horas del día.

«Yo la compré»

«Yo compré la vivienda», admitió en conversación con OKDIARIO el suegro de Pedro Sánchez, con quien este periódico pudo intercambiar una breve charla presencial. Cuando realizó esa compra, gran parte de los ingresos de Sabiniano Gómez procedía de las saunas de orientación gay, un negocio con notorio componente sexual que regentaba junto a sus hermanos.

El padre de Begoña Gómez hizo negocio de las saunas con al menos dos locales en la capital de España: la Sala Adán, situada en la madrileña calle San Bernardo, establecimiento que permanece cerrado desde hace meses y del que han desaparecido los letreros luminosos que le servían de reclamo e identificación; y Sauna Azul, que se hallaba en la calle Concepción Arenal, a escasos metros de la Gran Vía, a la altura de la Plaza del Callao y muy cerca de la antigua sede del PSOE de Madrid.

Según el Registro Mercantil, el suegro de Pedro Sánchez dejó de aparecer como administrador de esos negocios en 2006 y dejó al frente de los mismos a sus hermanos. Pero fuentes consultadas por este periódico aseguran que, aunque Sabiniano Gómez dejara de dirigir formalmente esos negocios, en realidad continuaba al timón de los mismos. Optó por dejar de ocupar un cargo societario visible en esos establecimientos a la par que su yerno se abría paso en la política profesional en las filas del PSOE.

La vivienda familiar

La casa familiar en la que Pedro Sánchez ha vivido desde que se casó y en la que ha criado a sus dos hijas perteneció a su suegro hasta hace, aproximadamente, entre ocho y diez años. Así lo confirma el propio Sabiniano Gómez a OKDIARIO. «En un principio ese piso fue mío y luego lo puse a nombre de mi hija», explica.

Los vecinos de Begoña Gómez con los que ha hablado este periódico indican que ella «siempre se presentaba como la propietaria y acudía a las juntas de vecinos ostentando ese rango». Sin embargo, en el Registro de la Propiedad no aparece dicha vivienda a nombre de la primera dama, ya sea porque no se ha actualizado o porque la cesión de su padre se hizo a través de un contrato privado sin publicidad, no elevado a escritura pública registrada.

Según consta en la declaración de propiedades de Pedro Sánchez como diputado, está casado con Begoña Gómez en régimen de separación de bienes. Pese a ello, es evidente que se viene beneficiando del uso y disfrute de las propiedades de su mujer, algo que se manifiesta en esa vivienda familiar de Pedro Sánchez. Y, por tanto, de forma indirecta también se ha beneficiado de esos rendimientos inmobiliarios generados al calor de «los negocios de su suegro, puesto que la casa en la que ha residido durante muchos años fue adquirida con el dinero que éste obtuvo de sus actividades comerciales», explican a este periódico.