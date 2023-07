Sánchez y su mujer acumulan 5 viviendas, 2 de ellas pagadas con dinero de los prostíbulos de su suegro

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su mujer, Begoña Gómez, acumulan un patrimonio de cinco viviendas, dos de las cuales fueron adquiridas por su suegro, Sabiniano Gómez Serrano, que hizo negocio con prostíbulos, en concreto saunas de orientación gay. Tres de estos inmuebles se encuentran en Madrid capital y otros dos en Pozuelo de Alarcón, municipio madrileño en el que residía el matrimonio antes de su traslado al Palacio de la Moncloa tras la moción de censura de junio de 2018 contra Mariano Rajoy (PP).

En concreto, según información del Registro Mercantil a la que ha tenido acceso OKDIARIO, el presidente tiene una vivienda en la capital de la que es dueño único, mientras que Begoña Gómez posee inmuebles en copropiedad –según los casos– con su marido, con su padre, Sabiniano Gómez Serrano –que regentó saunas sexuales en Madrid–, y con su hermano, Miguel Ángel Gómez Fernández, actualmente supervisor de posproducción en Vancouver Media.

En Pozuelo de Alarcón, la mujer de Sánchez, que ejerce de directora de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), es propietaria junto a su padre y hermano de una vivienda de 86 metros cuadrados en un conjunto residencial con piscina y zonas verdes. Ella figura como «titular del pleno dominio de una mitad indivisa» del inmueble, que fue adquirida por «compra».

La otra vivienda vinculada a la familia Sánchez-Gómez en Pozuelo de Alarcón es la de su lugar de residencia antes del traslado al Palacio de la Moncloa. En este caso, como ha revelado este lunes OKDIARIO, el inmueble de 165 metros cuadrados fue adquirido en su día por el padre de ella, Sabiniano Gómez, que gestionó saunas de orientación gay en Madrid junto a sus hermanos, los tíos paternos de la hoy docente universitaria en el citado máster.

Begoña Gómez, Sánchez y su suegro Sabiniano, con la casa familiar de Pozuelo al fondo.

Los dos hijos de Sabiniano, Begoña y Miguel Ángel, aparecen también como propietarios de otro piso ubicado en el Madrid de los Austrias, dentro del Barrio de las Letras. Aquí, cada uno de ellos es titular del «50% en pleno dominio por título de compraventa con carácter privativo». Se trata de un inmueble que cuenta con una «superficie construida, incluidos elementos comunes, de 112,97 metros cuadrados», según los datos oficiales del Registro de la Propiedad. Aquí no figura el suegro del presidente como propietario pero sí una hipoteca con escritura de 2002, cuando Begoña Gómez tenía 27 años.

Pedro Sánchez y su esposa contrajeron matrimonio en 2006. Fue a partir de aquel año cuando el padre de la mujer del presidente dejó de tener relación mercantil con el negocio de las saunas gay, figurando entonces sus hermanos al frente de los mismos. Sin embargo, las fuentes consultadas por este periódico aseguran que, aunque Sabiniano Gómez no dirigiera formalmente esos negocios, en realidad continuaba al timón de los mismos. Y es que, añaden, optó por no ocupar ningún cargo societario visible en tales empresas a la par que su yerno escalaba en la política profesional en las filas del PSOE.

Sánchez y el residencial de su piso en el madrileño barrio de Aluche

A finales de 2005, el actual líder socialista y su esposa compraron al 50% un piso de 80,55 metros cuadrados en la zona del barrio de Aluche, colindando por completo con los terrenos de Defensa que servirán para levantar nuevas viviendas en el marco de la Operación Campamento, lo que supondrá una revalorización de esta vivienda del matrimonio, tal y como publicó este periódico. Esta propiedad fue adquirida por Sánchez gracias a una polémica hipoteca de interés reducido que consiguió como consejero de Caja Madrid, cargo que ostentaba por su condición de concejal del PSOE en el Ayuntamiento de la capital.

En su última declaración de bienes y rentas en el Congreso de los Diputados, que rubricó el 27 de noviembre de 2019, el presidente y diputado del PSOE no fecha la adquisición de esa vivienda en 2005, cuando la adquirió, sino en el momento de una ampliación del préstamo hipotecario en 2008. Así, refleja un importe concedido de 159.300 euros, con un saldo pendiente de 86.242 euros.

Urbanización donde Begoña Gómez, su padre y su hermano tienen otra propiedad.

En dicha declaración, Sánchez admite también ingresos por valor de 13.781,11 euros en concepto de «arrendamiento de inmuebles», así como la propiedad de otro piso en Madrid que compró en los años 90. Este apartamento del jefe del Gobierno está en una quinta planta de una urbanización en la zona residencial de Tres Olivos, en Madrid, con piscina comunitaria incluida, como publicó OKDIARIO el pasado mayo. Según la información registral, la vivienda tiene una superficie construida de 41,86 metros cuadrados distribuidos en vestíbulo, comedor, aseo, cocina y un dormitorio.

Ley de Vivienda

De esta forma, Sánchez y su esposa suman cinco viviendas mientras su Ejecutivo legisla en favor de los okupas, perjudicando a otros propietarios. El pasado abril, el Gobierno de PSOE-Podemos sacó adelante en el Congreso de la mano de sus socios la controvertida Ley de Vivienda que somete a aquellos propietarios que quieran recuperar su piso okupado a un calvario burocrático. Por ejemplo, el demandante tendrá que demostrar si la propiedad es «vivienda habitual» del ocupante que quiere desalojar y si se encuentra en una situación de vulnerabilidad.

Para acreditar esa situación, el afectado tendrá que recibir la autorización del propio ocupante y, si no la tiene, recurrir a los servicios sociales para que acrediten que este último no dispone de permiso. Además, el propietario tendrá que especificar si es o no un «gran tenedor», la definición que PSOE y Podemos aplican a los dueños de más de cinco inmuebles. La nueva norma incluye además que se deberá informar del «día y hora exacta» del desalojo, lo que favorecerá la protesta social para tratar de impedirlo.