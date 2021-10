El comisario jubilado José Manuel Villarejo ha acudido este miércoles de nuevo al Congreso para comparecer en la comisión de investigación de la operación Kitchen y la primera conclusión que puede extraerse es que el PSOE está muy interesado en preguntarle por el papel de Mariano Rajoy y Dolores de Cospedal y al mismo tiempo en eludir el escabroso tema de la sauna de Pedro Sánchez. Y es que Villarejo podría darle a los socialistas jugosos detalles de la comida que habrían mantenido el 14 de julio de 2014 dos policías, identificados como «BIG» y «GB», con el suegro de Pedro Sánchez, Sabiniano Gómez Serrano.

Ni una sola pregunta del portavoz socialista en la comisión, Felipe Sicilia, sobre esas comprometedoras anotaciones que Villarejo hizo en un cuaderno en el que apuntaba: «El lunes siguiente a ganar las elecciones Pedro Sánchez, quedaron a comer BIG y GB con su suegro, Sabiniano Gómez Serrano, que es el hermano de Conrado y Enrique, dueños de varias saunas sexuales. Dos de homosexuales en S. (San) Bernardo y una hetero en la lateral de Princesa donde solía ir EB [sobrenombre que corresponde a las iniciales de Enrique Barón, excomisario general de Información de la Policía] a enrollarse con la encargada, rubia que fue despedida porque protestaba por no cobrar. Fue en el restaurante La Ardosa de c/Abolengo» (todas los lugares referidos corresponden a la ciudad de Madrid)».

Ya se lo dijo en junio pasado el portavoz del Partido Popular en la comisión Kitchen, Luis Santamaría, a la bancada socialista: “Ya que hablan ustedes de Villarejo, no cuela dar crédito a una parte de lo que Villarejo dice y les conviene y no dárselo a la parte que la señalan para su vergüenza. Si creen en una parte, deben ustedes creer en el todo. Villarejo reconoció que ustedes habían contratado sus servicios para espiar al Partido Popular, el principal partido de la oposición, en los casos Gürtel, Brugal, Astapa y Malaya. Y eso es propio de la Stasi y de las democracias bananeras. Y ustedes no han dado ni una sola explicación. ¿Vamos a tener que ser nosotros los que saquemos las anotaciones de las agendas que afectan a dirigentes socialistas o a los que acudieron a la sauna del señor Sabiniano en nombre del señor Sánchez con el señor Villarejo?”.

En resumen, que el PSOE no tiene interés en saber la verdad sobre si el suegro de Sánchez mantuvo reuniones con destacados comisarios conocidos por Villarejo. Porque este tema destaparía las relaciones entre jerarcas socialistas y las cloacas policiales en torno a una sauna gay, cuyo dueño era además el padre de la mujer del líder de un partido feminista, supuesto defensor de los derechos LGTBI y que ahora encima propone abolir la prostitución. Tanto feminismo para luego dejarle irse de rositas. Da la sensación de que el PSOE utiliza a Villarejo sólo para tapar sus propias vergüenzas.