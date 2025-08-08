Marlaska desoye al Consejo de Europa y nombrará más cargos a dedo en la Guardia Civil

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, desoye al Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) del Consejo de Europa y pretende nombrar más cargos a dedo en la Guardia Civil, según se desprende de un documento interno al que ha tenido acceso OKDIARIO.

El Consejo de Europa le ha vuelto a reclamar en su último informe, conocido el pasado viernes, que reduzca los puestos de libre designación, aquellos donde escogen a la persona que consideran la más idónea sin tener que justificar la decisión, pero Marlaska quiere engordarlos aún más.

Una maniobra de la que ha alertado a OKDIARIO la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), la decana, que advierte que esto supone «un peligro que genera servilismo, en el sentido de que el agente se vea obligado a hacer lo que el superior quiera, así como dependencia hacia quien asigna el destino, lo que supone en la práctica que cese como ponga en duda las decisiones».

Por ejemplo, se dispone a nombrar a dedo a los mandos de la Benemérita encargados de dar obras sin licitación. En concreto, a los jefes de las unidades de gestión económica y de las cajas pagadoras de todas las provincias y comunidades autónomas, que elaboran, entre otras cosas, la documentación de los pliegos de los contratos y que luego firma normalmente el jefe de la Comandancia.

Los contratos menores son aquellos que por importe, materia y condiciones excepcionales pueden realizarse mediante un proceso que no requiere licitación y otros trámites, reduciendo los plazos y requisitos de transparencia en su gestión. El límite del importe del contrato menor de obras está en 40.000 euros y el de servicios y suministros en 15.000.

Como recientemente ha publicado OKDIARIO, Moncloa ha quitado un céntimo al contrato de las piscinas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en La Mareta para poder darlo a dedo.

También los mandos de Tráfico

Además, según revela el citado documento, la Guardia Civil persigue designar a dedo a los mandos que compran el material de Tráfico, como pueden ser los chalecos airbags, en la palestra por activarse sin motivo, al acelerar o frenar, poniendo en peligro a los agentes, las motos, vehículos o cascos.

Aspira a hacer esto con puestos de lo más variado que hasta ahora han sido elegidos por mérito o antigüedad.

La AUGC lleva años reclamando una reducción de libre designación y alertando al Greco del elevado incremento que se viene produciendo «durante los siete años de Marlaska en Interior».

«No entendemos qué motiva que en la Guardia civil tengamos muchos más destinos de libre designación que los que tiene la Policía Nacional. Consideramos que deben de reducirse a su mínima expresión, pues la forma de asignar los destinos debe ser por mérito y capacidad», declara a OKDIARIO Eugenio Nemiña Suárez, responsable jurídico de la AUGC, así como vocal del Consejo de la Guardia Civil y de la Comisión de Riesgos Laborales.

Dicho documento todavía es un borrador que se está debatiendo en el Consejo de la Benemérita por el grupo de trabajo de destinos, cuyas reuniones se retomarán en septiembre. La AUGC, como integrante de la mesa de trabajo que lo estudia, luchará para tumbar esta maniobra que «permite que por intereses espurios acaben dando la vacante a una persona que por méritos no lograría el destino» y es «un peligro que puede desatar un nuevo caso cuarteles o caso uniformes».

Sostiene que «los procedimientos de designación de destinos, cuando no se producen por mérito y capacidad, abren la puerta al clientelismo, favoritismo y falta de motivación objetiva en las decisiones, lo cual socava la confianza del personal y la ciudadanía».

Sin embargo, esta asociación no cree que la Benemérita dé marcha a atrás. «Sólo hace caso al Greco en asuntos que le interesan, como fue en su día la creación de un código de conducta, ya que le vino bien para intentar lavar su imagen tras los escándalos por los que se ha visto salpicada», señala Nemiña.

Además, recuerda que el Consejo de Europa también le ha dado un varapalo en su último informe sobre el régimen disciplinario de la Guardia Civil, para que se regule la separación entre la instrucción de un expediente disciplinario y la posterior sanción, evitando que sean los mismos mandos los que participen como testigo, instructor y sancionador, «pero la norma sigue sin tocarse desde que se aprobó, en 2007».

No le llega un abecedario

«Hemos llegado al extremo de que son tantas las unidades que pretenden nombrar a dedo que el abecedario se les ha quedado corto. No tiene letras suficientes para asignar tantos destinos de libre designación, lo cual resulta llamativo y escandaloso al mismo tiempo», critica Nemiña.

De ser aprobado este texto, se convertirá en un proyecto de orden para modificar la que establecen las normas específicas para la clasificación y provisión de destinos en la Guardia Civil.

Los puestos de libre designación que pretende van desde el personal de la caja pagadora central de la Dirección General, al de la Unidad de gestión de pagos y Tesorería, al jefe del Departamento de Logística y Apoyo del Servicio de Telecomunicaciones, el personal del servicio de criminalística, de la unidad de música, de los gabinetes de Psicología y la Unidad Nacional de Escoltas de Seguridad en Vuelo.

También quiere elegir a dedo los puestos de la Unidad Central de Análisis e Investigación Fiscal y de Fronteras, la Sección primera del Servicio de Recursos Humanos-Destinos, la Oficina de proyectos de investigación, desarrollo e innovación y calidad del Servicio de Material Móvil, así como al personal de la Oficina de Relaciones Informativas y Sociales y de la Sección de Seguridad de Mallorca.

Asimismo, lo persigue con los integrantes de la secretaría de la Jefatura de Personal, de los gabinetes de orientación educativa, de la Unidad del Deporte, de la Escuela de Criminalística, la Oficina Central Nacional de Protección de Datos, de la Unidad de Seguimiento y Evaluación, las unidades de Protección de la Naturaleza de Comandancia, las de Investigación de Seguridad Vial, de las Intervenciones de Armas y Explosivos de la organización periférica, y del almacén central del servicio de abastecimiento.

También quiere nombrar a dedo a los agentes de la Unidad de Desarrollo y Talento, de las Comandancias de Ceuta y Melilla y de sus unidades dependientes, la Unidad de formación y doctrina del Servicio Marítimo, los de empleo de teniente coronel de las Planas Mayores de Zona de la organización periférica y los de empleo de teniente coronel en la Jefatura de la Agrupación de Tráfico, incluidas sus áreas de operaciones, Recursos Humanos y recursos materiales.

Igualmente, los de empleo de teniente coronel de las Jefaturas del Mando de Apoyo, de teniente coronel de los servicios de abastecimiento, armamento y equipamiento policial, material móvil, estadística, informática, telecomunicaciones, contratación, gestión económica y gestión energética. Y los de teniente coronel del Servicio de Protección y Seguridad, del Servicio de Retribuciones, del comandante de la Unidad Central Operativa de Defensa Nuclear, Radiológica, Biológica y Química (NRBQ) y los de oficial, suboficial y cabo del Destacamento de Inspección Pesquera.

«Si el ministro del Interior considera que para gestionar la Guardia Civil, los puestos de trabajo deben de ser de libre designación en lugar de méritos, se rodeará de gente muy servicial, más preocupada por mantener su puesto que por desarrollar su trabajo», concluye Nemiña.