El PP cita a Paco Salazar en el Senado para rendir cuentas por la «organización criminal» del PSOE

El Partido Popular citará a Paco Salazar en la comisión del caso Koldo que se lleva a cabo en el Senado. Así lo ha anunciado este sábado el secretario general de los populares, Miguel Tellado, a fin de que el socialista rinda cuentas por la «trama de organización criminal» que cerca al PSOE y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Tellado, que ha puesto en valor el trabajo que viene desarrollando el Grupo Popular en la Cámara Alta, ha señalado la importancia de que el ex alto cargo de Moncloa dé explicaciones sobre «qué es exactamente lo que sabe, qué vio en Ferraz y cuál fue su papel dentro de esa organización criminal cuyos movimientos de dinero en efectivo investigan los tribunales».

Salazar, uno de los hombres de la máxima confianza del líder socialista del Gobierno, fue cesado de su cargo meses después de conocerse las denuncias de acoso sexual y abuso de poder realizadas por varias compañeras de trabajo. Más tarde, desde Ferraz, se apalabró con él colocarle en un puesto como consultor político para el partido.

«Salazar es el quinto pasajero de Peugeot», ha proferido Tellado a la vez que ha insistido en que la mayoría de su grupo en el Senado forzará que tenga que dar todas las explicaciones pertinentes que hasta ahora tanto él como los suyos, tanto en Ferraz como en Moncloa, se han negado a dar.

Según el número dos del PP, si es el ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero -también citado en la comisión de investigación del Senado-, «representa la corrupción del PSOE», Salazar es la máxima representación «del machismo» del Ejecutivo de Sánchez.

«Les vamos a hacer en el Senado las preguntas que se niegan a responder ante los medios de comunicación», ha expresado Tellado en referencia a los citados.

Tensión en Aragón

La citación de Salazar, sin embargo, se producirá con toda seguridad antes de las elecciones en Aragón previstas para el 8 de febrero. Y una declaración, la del ex dirigente socialista, que pretende poner en serios aprietos a la candidata del PSOE aragonés, Pilar Alegría.

La que fuera ministra de Educación y portavoz del Ejecutivo mantuvo un encuentro privado con Salazar en un conocido restaurante del centro de Madrid una vez que se hicieron públicas las denuncias de acoso sexual. Las mismas denuncias que tanto en el seno del PSOE como el Gobierno se intentaron silenciar.