Salazar quería enriquecerse como consultor de campañas electorales en América tras las denuncias de acoso

El ex diputado del PSOE Paco Salazar quería hacerse rico como consultor político de campañas electorales en América tras las denuncias de acoso a mujeres. Salazar montó para ello su propia consultoría y así iniciar sus negocios en el extranjero.

Paco Salazar fue un hombre muy importante para Pedro Sánchez. Su obsesión por las encuestas le llevó a dirigir las estrategias de la campaña de las primarias del PSOE de 2017, en las que Sánchez buscaba ser secretario general de la formación política.

Salazar, junto a José Luis Ábalos, Adriana Lastra, Santos Cerdán y Koldo García, fueron los grandes apoyos en la sombra de Pedro Sánchez cuando Susana Díaz y Patxi López querían arrebatarle el control del partido. Tanto es así que Sánchez les premió con altos cargos en Ferraz y en Moncloa cuando se colocó en el poder.

En el caso de Paco Salazar, Sánchez se lo llevó en 2018 como director general del Departamento de Análisis y Estudios de la Presidencia del Gobierno. Después fue diputado y volvió a Moncloa para ostentar distintos cargos como mano derecha estratégica del presidente.

Fuentes consultadas aseguran que Pedro Sánchez le llamaba muchas veces al día para consultarle, tal y como hacía con José Luis Ábalos. Eran sus hombres de confianza.

Salazar tenía como jefe en Moncloa a Iván Redondo, de quien aprendió estrategia política. La experiencia de haber servido de gurú a un presidente y haber hecho su campaña electoral le sirvió para lanzarse al mundo de la consultoría política internacional, como ya hicieran otros políticos.

Si bien miembros de Unidas Podemos han desembarcado en países como México, Salazar tenía previsto ejercer como consultor en naciones de Hispanoamérica donde hubiera elecciones. En concreto, Salazar tenía la vista puesta en Colombia o países de la zona en los que se convocaran comicios.

Los Gobiernos de Hispanoamérica invierten millones de euros en sus votaciones y los asesores internacionales están muy bien valorados en los procesos electorales.

Tal y como contó OKDIARIO, Salazar creó la empresa Estrategias Sociales y Electorales SL para llevar a cabo estos trabajos. La compañía quería dedicarse a estudios de mercado y realización de encuestas de opinión pública. Puso como sede social su casa de Madrid, la cual ha abandonado a raíz de acaparar el foco mediático por el escándalo.

No cerraba la puerta del baño

Paco Salazar estuvo durante años en Moncloa junto a Pedro Sánchez. Fue director adjunto de la Presidencia del Gobierno y secretario general de Planificación Política del Gabinete de la Presidencia del Gobierno.

Su equipo estaba formado en su mayoría por mujeres que han denunciado comportamientos machistas sobre él. Tal y como exponen en las denuncias, se subía la bragueta en su cara, escenificaba felaciones y pedía ver escotes.

Fuentes consultadas aseguran que Paco Salazar tenía un baño en suite dentro de su despacho y no cerraba la puerta cuando hacía uso del mismo. No cerraba ni aunque hubiera personas reunidas en su despacho, que contaba con un sofá y una mesa de reuniones.

Fuego amigo del ‘caso Salazar’

El caso Salazar ha irrumpido a nivel interno dentro del PSOE, agitando el partido en busca de quién puede ser el filtrador del escándalo. Fuentes del partido aseguran que se trata de un fuego amigo que está tratando de que caigan los políticos que tenían línea directa con Pedro Sánchez, como era el caso de Salazar.

La difusión de las denuncias partió de dentro del partido y, pese a que los hechos ocurrieron en Moncloa, se están denunciando en Ferraz porque así se podía proteger la identidad de las víctimas.

El PSOE ha tenido parada la investigación sobre Salazar todo el verano hasta que el propio presidente Pedro Sánchez ha pedido a la actual secretaria de Organización, Rebeca Torro, que elaboren un informe desde el comité antiacoso de Ferraz. Francisca Sahuquillo dirige este comité junto a responsables de igualdad.

Cae el núcleo duro de Sánchez

Pedro Sánchez está viendo cómo durante la segunda parte de la legislatura los miembros de su núcleo duro están cayendo poco a poco. A muchos de ellos se les han imputado en los tribunales y José Luis Ábalos y Santos Cerdán —los dos secretarios de Organización que nombró y que le apoyaron en sus primarias— han acabado en prisión preventiva.