Sánchez blinda a Salazar, clave en las primarias, pese a que la norma del PSOE obliga a llevarlo a la Fiscalía.

Pedro Sánchez se resiste a dar más pasos contra Francisco Salazar, su estrecho colaborador en Ferraz y La Moncloa y hombre clave en las primarias de 2017 que le devolvieron el poder del PSOE. El presidente del Gobierno, en una conversación informal con periodistas en el Congreso, este sábado, por el aniversario de la Constitución, descartó que el partido vaya a elevar el caso a la Fiscalía, como le han reclamado desde varias federaciones e incluso dirigentes influyentes como Adriana Lastra. «Legalmente no es posible. Deben ser las denunciantes», rechazó Sánchez. Sin embargo, el Protocolo frente al acoso sexual en el PSOE sí obliga a hacerlo si se comprueba que las denuncias son «procedentes».

«En los supuestos de denuncia procedente, cuando los hechos aparentemente pudieran revestir el carácter de delito conforme al Código Penal, serán traslados al Ministerio Fiscal, si no hubieran sido ya denunciados ante éste o los Juzgados penales, para que éste valore, en su caso, la pertinente querella prevista en el artículo 191», se resuelve en la normativa interna.

Se trata de un clamor en el partido al que Sánchez se resiste. Cabe recordar que el dirigente socialista ha mantenido una estrecha relación con Salazar, especialmente desde las primarias de 2017. Este proceso está en el punto de mira por la posible financiación por parte del suegro de Sánchez, Sabiniano Gómez.

Sabiniano y las primarias

El Partido Popular ha anunciado este lunes que citará a Salazar en la comisión de investigación sobre la conocida como trama del PSOE. El partido de Núñez Feijóo considera que el colaborador de Sánchez estaba al tanto de todos «los chanchullos» de Sánchez en las primarias al ser miembro de la denominada «banda del Peugeot».

«Paco Salazar no era un desconocido para Pedro Sánchez, era el quinto del Peugeot y Pedro Sánchez ganó unas primarias de la mano de un conseguidor, un comisionista, un putero y un acosador», ha afirmado Alicia García, portavoz del PP en el Senado.

El ex asesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes, Koldo García, reveló en una entrevista exclusiva en OKDIARIO que escuchó a Sánchez y a Salazar que Sabiniano aportaba 100.000 euros a las primarias.

Por ahora, la única decisión de Sánchez ha sido la destitución del número dos de Salazar en La Moncloa, Antonio Hernández, quien ha negado haber protegido al colaborador de Sánchez.

El presidente del Gobierno ha reducido la polémica por la inacción del PSOE ante las denuncias de dos trabajadoras de Moncloa contra Salazar a «un error en la velocidad de la interacción» con las dos mujeres, que Sánchez dice asumir «en primera persona».

El testimonio de las denunciantes arroja un retrato del comportamiento de Salazar: «No se subía la cremallera hasta que estaba cerca de tu cara (porque tú estabas sentada y él de pie)».

Cabe recordar que la polémica estalló el pasado 5 de julio, cuando Salazar iba a ser nombrado adjunto a la Secretaría de Organización tras la destitución de Santos Cerdán. El dirigente socialista renunció al cargo tras conocerse estas denuncias.

«El ambiente de trabajo era irrespirable», «su lenguaje era hipersexualidado hasta para dar los buenos días», describe otra denunciante, que asegura sentir «miedo» por los comportamientos del socialista. Entre ellos, llegó a escenificar «con todo lujo de detalles» una felación «sin venir a cuento». Según su versión, «si ponías límites, pagabas las consecuencias».